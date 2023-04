Le groupe CrÃ©dit Agricole et OCCTE accompagnent Devâ€™EnR dans son dÃ©veloppement dans le monde du solaire

Le groupe Crédit Agricole, via IDIA Capital Investissement et SOFILARO, aux côtés de la société de gestion OCCTE, participent à la levée de fonds de 12,5 millions d’euros de Dev’EnR, entreprise spécialisée dans la production d’énergie renouvelable. Cette opération permettra à Dev’EnR de poursuivre son développement sur le marché du solaire en France. Une PME en plein boom qui croît à la vitesse d’une comète !

Mardi 18 avril dernier, Dev’EnR a conclu une levée de fonds d’un montant total de 12,5 millions d’euros et a vu l’entrée à son capital d’IDIA Capital Investissement et OCCTE. SOFILARO, actionnaire depuis 2020 a également participé à l’opération. Constance Arnal, Chargée d’investissements chez SOFILARO témoigne: « Nous sommes heureux et fiers d’accompagner le développement de Dev’EnR depuis plus de 2 ans. Cette opération va permettre de poursuivre l’ambition du groupe afin de devenir un développeur et producteur d’EnR de premier plan, proche de son territoire. Dev’EnR a rapidement démontré sa capacité à se positionner comme un acteur clé et de proximité du secteur. Cet investissement confirme la volonté de Sofilaro d’accompagner l’émergence d’acteurs indépendants de la Transition énergétique partageant les valeurs humaines et respectueuses du territoire. ».

Le choix fort de la proximité

Créé en 2019 à Béziers, Dev’EnR est un producteur indépendant d’énergie renouvelable, œuvrant au développement de centrales solaires au sol, en toiture et en ombrières de parking. Pour contribuer activement à la transition écologique, Dev’EnR a fait le choix de la proximité en s’appuyant sur un fort ancrage territorial et une implication avec les parties prenantes locales depuis la conception jusqu’à l’exploitation de ses projets. L’entreprise, qui emploie à ce jour une quarantaine de collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros en 2022, et prévoit une puissance installée en compte propre de plus de 100 MW d’ici fin 2026. Cette opération donne les moyens à Dev’EnR de poursuivre son projet d’entreprise avec le financement de ses actifs de production d’électricité verte, le recrutement de nouveaux collaborateurs, tout en s’affirmant comme un acteur clé de la transition énergétique des territoires en France. « Dès la création de Dev’EnR, nous nous sommes entourés de collaborateurs et de partenaires locaux, partageant nos valeurs et avec qui nous avons co-construit une vision et une ambition : la transition énergétique est une nécessité qui s’inscrit dans une logique de territoire et doit être source de richesses locales et durables. SOFILARO, qui nous accompagne depuis le début, nous a renouvelé sa confiance et nous sommes heureux aujourd’hui d’accueillir IDIA Capital Investissement et OCCTE au capital de l’entreprise. Fort de leurs soutiens, Dev’EnR va entrer dans la phase 2 de sa croissance avec ambition et sérénité. » confient Roxanne et Stéphane Bozzarelli, co-fondateurs de Dev’EnR.

OCCTE, une première en Occitanie

« Dev’EnR a su en seulement quelques années montrer son fort potentiel de développement avec le projet de se positionner comme un acteur à taille humaine de référence dans le photovoltaïque en France. IDIA Capital Investissement est très fier de pouvoir l’accompagner avec ses fondateurs dans cette nouvelle phase de son histoire et de participer à son projet de croissance fondé sur des valeurs partagées. Cet investissement s’inscrit en effet parfaitement dans le projet sociétal du groupe Crédit Agricole d’accompagner la transition énergétique localement en associant les acteurs des territoires » précise Antoine Paris, Directeur d’investissements chez IDIA Capital Investissement. Et Stéphane Péré, Président d’OCCTE de conclure : « La création d’OCCTE s’inscrit dans une volonté forte de massifier les investissements pour accélérer la transition énergétique dans les territoires et ainsi contribuer à l’ambition de l’Occitanie de devenir la 1ère Région d’Europe à énergie positive. En devenant partenaire de Dev’EnR, OCCTE réalise son premier investissement dans une société en Occitanie. Elle fait le choix d’accompagner un acteur au développement raisonné, ancré en région et au service des territoires. Nous contribuerons en effet à doubler le nombre d’emplois dans l’entreprise d’ici à 2031. Nous avons enfin été séduits par la sensibilité très forte aux enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance de cette jeune entreprise menée par une équipe expérimentée et audacieuse ».

Encadré

Opérateur indépendant et ambitieux, Dev’EnR remet l’humain et les territoires au cœur de la production d’électricité verte

Fondée en 2019, Dev’EnR est producteur indépendant d’énergies renouvelables qui développe, construit et exploite des fermes photovoltaïques. « Depuis quelques années, un mouvement de concentration des acteurs historiques des énergies renouvelables réduit considérablement le nombre d’entreprises agiles et à taille humaine dans ce secteur d’activité. Ce sont pourtant les rapports humains, la proximité, l’environnement, l’engagement pour un monde plus propre et plus proche des territoires qui font l’ADN des énergies renouvelables et c’est bien dans cette démarche que s’inscrit Dev’EnR. Nous oeuvrons pour participer à la transition énergétique des territoires. Notre projet d’entreprise inspiré de l’écolonomie et de la perma-entreprise, affirme nos valeurs d’implication, de responsabilité et de proactivité tant avec nos partenaires et acteurs locaux qu’au sein de nos équipes » ont tenu à souligner Roxanne et Stéphane Bozzarelli.