LONGi fournit la technologie BC aux deux seules Ã©quipes europÃ©ennes du Elektrek American Solar Challenge 2026

LONGi fournit la technologie photovoltaÃ¯que de retour contact (BC) Ã l’Ã©quipe belge Innoptus Solar et Ã l’Ã©quipe solaire Delft des Pays-Bas pour l’Elektrek American Solar Challenge 2026, qui se dÃ©roule du 25 juillet au 1er aoÃ»t prochains. Un grand raid solaire entre Minnesota et TexasÂ !

Les deux Ã©quipes Innoptus Solat et Delf sont les seules engagÃ©es europÃ©ennes de cette annÃ©e, et toutes deux ont terminÃ© dans le top trois du Bridgestone World Solar Challenge 2025. Chaque voiture transporte une solution LONGi diffÃ©rente, adaptÃ©e Ã la faÃ§on dont les cellules sont placÃ©es sur le vÃ©hicule et alimentent son systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. L’Ã©vÃ©nement offre Ã LONGi huit jours de performance des cellules BC dans des conditions rÃ©elles de fonctionnement.

La course rÃ©compense la distance cumulÃ©e sur huit jours plutÃ´t que la vitesse pure

L’American Solar Challenge emmÃ¨ne les concurrents du Minnesota au Texas, une grande partie du parcours suivant le corridor historique de la Route 66. Les Ã©quipes sont notÃ©es sur la distance cumulative la plus grande parcourue sur les huit jours, et non sur la rapiditÃ© avec laquelle elles terminent une Ã©tape. Les voitures traversent plusieurs zones climatiques et des terrains variÃ©s en chemin, donc chaque Ã©quipe ajuste sans cesse la faÃ§on dont elle dÃ©pense l’Ã©nergie collectÃ©e par son rÃ©seau. La compÃ©tition est un format d’endurance pour les vÃ©hicules alimentÃ©s Ã l’Ã©nergie solaire, et les exigences qu’elle impose Ã un systÃ¨me photovoltaÃ¯que sont fixÃ©es par ce format plutÃ´t que par la puissance maximale d’un jour donnÃ©.

La saison 2026 ajoute une seconde Ã©quipe Ã une collaboration qui a dÃ©butÃ© lors du Bridgestone World Solar Challenge 2025

LONGi a travaillÃ© avec l’Ã©quipe Innoptus Solar lors du Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) 2025, oÃ¹ l’Ã©quipe belge a terminÃ© dans le top trois. Delft Solar Team, Ã©galement classÃ©e dans le top trois de cet Ã©vÃ©nement, participe Ã l’American Solar Challenge 2026. Les deux Ã©quipes proviennent de la communautÃ© mondiale de la course solaire avec laquelle LONGi construit des relations techniques depuis la saison 2025, et toutes deux concourent cette annÃ©e en AmÃ©rique du Nord en tant que seules engagÃ©es europÃ©ennes Ã prendre le dÃ©part.

La surface limitÃ©e d’une voiture de course fait de l’efficacitÃ© de conversion la contrainte de fixation

Une voiture solaire de course transporte une petite surface fixe de surface photovoltaÃ¯que, et cet ensemble constitue la seule source d’Ã©nergie directe du vÃ©hicule. La quantitÃ© de lumiÃ¨re solaire disponible que les cellules convertissent dÃ©termine donc la puissance disponible pour tout le reste que la voiture fait. Les cellules doivent Ã©galement maintenir leur sortie pendant que le vÃ©hicule est en mouvement, sur une carrosserie courbÃ©e et Ã travers les variations de tempÃ©rature d’une longue distance. Innoptus Solar Team est Ã©quipÃ©e des modules flexibles BC personnalisÃ©s et haute efficacitÃ© de LONGi, conÃ§us pour les surfaces courbes et l’architecture lÃ©gÃ¨re d’une voiture solaire de course. Delft Solar Team intÃ¨gre les chaÃ®nes de cellules solaires BC Ã haute efficacitÃ© de LONGi dans le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de son vÃ©hicule. Une grande efficacitÃ© de conversion et un faible poids sur l’ensemble laissent aux Ã©quipes la marge de travail sur l’aÃ©rodynamique et le contrÃ´le des vÃ©hicules, oÃ¹ le reste de la performance doit Ãªtre assurÃ©.

La course sert d’environnement de validation pour la technologie BC plutÃ´t que de sponsoring

LONGi dÃ©crit son travail avec les deux Ã©quipes comme une collaboration technique et une co-crÃ©ation plutÃ´t que comme un simple sponsoring. L’entreprise considÃ¨re le sport solaire motorisÃ© comme une plateforme oÃ¹ les technologies photovoltaÃ¯ques sont validÃ©es et perfectionnÃ©es dans des conditions rÃ©elles d’exploitation. Huit jours de trajet continu du Minnesota au Texas produisent des donnÃ©es de performance sur les cellules BC qu’une installation fixe ne gÃ©nÃ¨re pas, et LONGi utilise ce que les deux Ã©quipes rapportent pour dÃ©velopper de futures applications solaires.