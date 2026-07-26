A NÃ®mes MÃ©tropole, l’ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que fait danser le Tango Ã  des bus articulÃ©s 100 % Ã©lectriques de 18 mÃ¨tres

Le rÃ©seau TanGo de NÃ®mes MÃ©tropole poursuit sa modernisation et ses politiques publiques de transition Ã©nergÃ©tique, avec l’inauguration le 22 juillet dernier de l’ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que installÃ©e sur le dÃ©pÃ´t Tango et la mise en service de ses premiers bus articulÃ©s 100 % Ã©lectriques de 18 mÃ¨tres. Pour une mobilitÃ© toujours plus propreÂ !

NÃ®mes MÃ©tropole intÃ¨gre petit Ã petit lâ€™ensemble de ses vÃ©hicules Ã©lectriques GX 437 de 18 mÃ¨tres (5 vÃ©hicules dÃ©jÃ arrivÃ©s, 4 qui vont arriver dans les prochains jours), construit par Heuliez, dotÃ© d’une autonomie pouvant atteindre 340 km grÃ¢ce Ã ses 9 packs de batteries haute capacitÃ© de 623 kWh et offrant une capacitÃ© d’accueil de 104 voyageurs. L’investissement total consacrÃ© Ã ces neuf bus articulÃ©s Ã©lectriques s’Ã©lÃ¨ve Ã 7,6 millions d’euros.

L’ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que constitue un pilier de cette transition.

Cette modernisation s’inscrit dans une stratÃ©gie globale visant Ã faire du rÃ©seau TanGo de NÃ®mes MÃ©tropole un modÃ¨le de mobilitÃ© verte. Aujourd’hui, le parc compte dÃ©jÃ 100 vÃ©hicules Ã Ã©nergie propre, fonctionnant Ã l’Ã©lectricitÃ©, au biogaz ou au biocarburant. Ã€ l’horizon 2030, l’ensemble des bus du rÃ©seau urbain aura basculÃ© vers des motorisations 100 % propre. L’ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que, qui sera mise en service en fin dâ€™annÃ©e, constitue un autre pilier de cette transition. Avec une production annuelle estimÃ©e Ã 1 300 MWh, elle permettra de couvrir une part significative des besoins Ã©nergÃ©tiques du rÃ©seau. PrÃ¨s de 300 MWh seront autoconsommÃ©s directement par les dÃ©pÃ´ts de Bompard et du Pont des ÃŽles, contribuant ainsi Ã rÃ©duire la dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique du rÃ©seau tout en maÃ®trisant les coÃ»ts d’exploitation. L’association de cette production d’Ã©nergie renouvelable avec le dÃ©ploiement des nouveaux bus Ã©lectriques permet Ã NÃ®mes MÃ©tropole d’avancer vers un objectif ambitieux : une mobilitÃ© urbaine 100% Ã©nergie propre. Cette dÃ©marche traduit une volontÃ© forte de rÃ©duire les Ã©missions de gaz Ã effet de serre sur le rÃ©seau et amÃ©liorer la qualitÃ© de lâ€™air ; dÃ©velopper une mobilitÃ© plus silencieuse et apaisÃ©e mais aussi renforcer l’autonomie Ã©nergÃ©tique du rÃ©seau grÃ¢ce Ã la production locale d’Ã©lectricitÃ© renouvelable. Sans oublier dâ€™accÃ©lÃ©rer le verdissement de la flotte vers un rÃ©seau de transport collectif entiÃ¨rement propreÂ !

Â«Â La dÃ©carbonation de notre flotte et la production locale d’une Ã©nergie renouvelableÂ Â»

En moyenne ces derniÃ¨res annÃ©es, ce sont 8 millions d’euros HT qui sont mobilisÃ©s dans la modernisation des Ã©quipements et dans l’acquisition de matÃ©riels plus performants et respectueux de l’environnement. Un effort budgÃ©taire soutenu, assumÃ© sur le long terme. Â« Avec la mise en service de nos bus articulÃ©s 100 % Ã©lectriques de 18 mÃ¨tres et l’inauguration de cette ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que, NÃ®mes MÃ©tropole franchit une nouvelle Ã©tape dans sa transition Ã©nergÃ©tique ainsi que dans la transformation de son rÃ©seau de transports. Nous agissons simultanÃ©ment sur deux leviers essentiels : la dÃ©carbonation de notre flotte et la production locale d’une Ã©nergie renouvelable. Aujourd’hui, 100 vÃ©hicules Ã Ã©nergie propre circulent dÃ©jÃ sur le rÃ©seau TanGo et notre ambition est claire : disposer d’un rÃ©seau urbain composÃ© Ã 100 % de vÃ©hicules propres d’ici 2030 Â», indiquent Vincent Bouget, PrÃ©sident de NÃ®mes MÃ©tropole et Maire de NÃ®mes, et Fanny Daguenet, Vice-prÃ©sidente dÃ©lÃ©guÃ©e aux mobilitÃ©s et infrastructures de transports.