Camping Les Rives du Lac, Ã  Veynes, dans les Hautes-Alpes : sous le solaire exactement !

Avec la hausse durable des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie, les campings font face Ã un dÃ©fi trÃ¨s concret : comment maintenir une qualitÃ© de service, notamment sur lâ€™eau chaude sanitaire et lâ€™Ã©lectricitÃ©, tout en maÃ®trisant une facture Ã©nergÃ©tique de plus en plus lourde ? Une solution sâ€™imposeÂ : lâ€™Ã©nergie solaireÂ ! Reportage dans les Hautes-Alpes aux Rives du Lac Ã©quipÃ© de panneaux hybrides DualsunÂ !Â Â

Le camping Les Rives du Lac, qui peut accueillir jusquâ€™Ã 800 personnes en Ã©tÃ©, a Ã©quipÃ© lâ€™un de ses bÃ¢timents sanitaires de 36 panneaux hybrides Dualsun DUO.

Câ€™est un fait en campingÂ : les besoins explosent prÃ©cisÃ©ment en Ã©tÃ©

Cette installation mise en place par la sociÃ©tÃ© Provence Energie Solaire SystÃ¨mes sise Ã La Ciotat, produit Ã la fois de lâ€™Ã©lectricitÃ© et de la chaleur, afin de rÃ©pondre aux besoins importants en eau chaude sanitaire du site, notamment pour les quelque 400 personnes qui utilisent quotidiennement le bÃ¢timent concernÃ© en haute saison. Â«Â Ces 400 campeurs utilisent les douches, les lavabos, la vaisselle, les machines Ã laver. Un gros volume dâ€™eau qui est consommÃ© essentiellement dans lâ€™aprÃ¨s-midi et en fin de journÃ©eÂ Â» prÃ©cise Arnaud Cannard, gÃ©rant de lâ€™Ã©tablissement. Câ€™est un fait en campingÂ : les besoins explosent prÃ©cisÃ©ment en Ã©tÃ©, au moment oÃ¹ les Ã©quipements collectifs sont les plus sollicitÃ©s, entre sanitaires, hÃ©bergements, restauration, accueil et services aux vacanciers. Câ€™est aussi Ã cette pÃ©riode que le solaire est le plus efficientÂ !

Â«Â Cette solution est vraiment optimum pour une activitÃ© comme un campingÂ Â»

Initialement, le camping ne disposait que dâ€™une solution dâ€™eau chaude Ã lâ€™aide dâ€™une grosse chaudiÃ¨re Ã gaz. Lâ€™objectifÂ a donc Ã©tÃ© de remplacer une partie importante de la consommation de gaz par une production solaire locale. Lâ€™eau est prÃ©chauffÃ©e directement dans les panneaux hybrides Dualsun. La chaudiÃ¨re gaz existante ne prend le relais que lorsque la tempÃ©rature nâ€™est pas suffisante ou lors des pics dâ€™utilisation. RÃ©sultat : le camping rÃ©duit significativement sa consommation de gaz, sÃ©curise une partie de son approvisionnement Ã©nergÃ©tique et allÃ¨ge une facture qui pesait fortement sur son budget. Lâ€™installation Dualsun du bÃ¢timent sanitaire en partie financÃ©e par la rÃ©gion Sud-Alpes-CÃ´te dâ€™Azur, reprÃ©sente Ã elle seule 15 kWc de puissance Ã©lectrique photovoltaÃ¯que et 30 kW thermiques pour la production dâ€™eau chaude. Â«Â Lâ€™intÃ©rÃªt de la solution hybride Dualsun est que dans un premier temps, sur la mÃªme surface, elle peut produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© et chauffer de lâ€™eau. Sur les 36 panneaux, tous produisent de lâ€™eau chaude et en matiÃ¨re de photovoltaÃ¯que 15 sont en autoconsommation et 21 en revente totale. Ces 21 panneaux vont me permettre de gÃ©nÃ©rer un chiffre dâ€™affaires de plus de 2000 euros par an. Cette solution est vraiment optimum pour une activitÃ© comme un campingÂ Â» poursuit Aranud Cannard.

AprÃ¨s des ombriÃ¨res raccordÃ©es, une installation en autoconsommation

Le solaire et Les Rives du Lac, câ€™est dÃ©jÃ une longue histoire. Le camping a engagÃ© une dÃ©marche Ã©nergÃ©tique depuis plusieurs annÃ©es dÃ©jÃ avec la construction de chalets solaires puis dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, deux projets en revente totale. Avec lâ€™installation Dualsun, le site atteint aujourdâ€™hui prÃ¨s de 600 kWc de solaire installÃ©, ce qui en fait une rÃ©fÃ©rence particuliÃ¨rement parlante pour le secteur de lâ€™hÃ´tellerie de plein air. Cette nouvelle installation sâ€™inscrit cependant, comme on lâ€™a vu, dans une dÃ©marche diffÃ©rente des prÃ©cÃ©dentes :Â le camping mise cette fois principalement sur lâ€™autoconsommation de lâ€™Ã©nergie produite, quâ€™elle soit Ã©lectrique ou thermique. Et cette fois-ci, il ne sâ€™agit pas simplement de produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© : la dÃ©marche sâ€™inscrit dâ€™abord dans un souhait dâ€™Ã©lectrification des usages, ici la sortie du gaz sur lâ€™eau chaude. Ã€ lâ€™heure des baisses des tarifs de revente et de la hausse des prix de lâ€™Ã©nergie, cette nouvelle installation du Camping du Lac illustre parfaitement le changement de stratÃ©gie en cours sur le marchÃ© du solaire tertiaire et collectif.

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