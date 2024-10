LONGi forme une alliance avec le Global Solar Council pour garantir le succÃ¨s Ã  long terme de l’industrie solaire mondiale

LONGi a conclu un partenariat stratégique avec le célèbre Global Solar Council (GSC), une ONG internationale basée à Washington D.C. qui représente et sert de voix unifiée à l’industrie solaire mondiale. Une alliance ambitieuse !

Le partenariat de LONGi avec le GSC se concentrera sur la politique et la défense des intérêts, l’établissement de normes et la création de réseaux. LONGi tirera parti de son expertise et de la plateforme mondiale de la GSC pour défendre les politiques nationales et mondiales qui garantissent le succès à long terme de l’industrie solaire photovoltaïque. De plus, LONGi participera à l’élaboration des meilleures pratiques et des normes, en partageant ses connaissances par le biais de rapports, de documents d’orientation et d’ateliers. Grâce à ce partenariat, LONGi renforcera son impact sur la scène mondiale, en travaillant de concert avec le vaste réseau d’associations industrielles, d’entreprises et d’ONG du GSC. Cette alliance stratégique contribuera à relever les défis du secteur et à étendre l’adoption de l’énergie solaire au niveau mondial.

Opportunités de développement du marché et de coopération pour LONGi

La collaboration de LONGi avec GSC ouvrira la voie à de nouveaux accès au marché et à des partenariats commerciaux, renforçant la mission de l’entreprise d’étendre sa portée mondiale et de consolider son rôle en tant qu’acteur clé de l’industrie solaire. Elle renforcera également l’engagement de LONGi en faveur de la transition énergétique mondiale et de l’adoption généralisée de l’énergie solaire. « Chez LONGi, nous sommes déterminés à faire de l’énergie solaire une pierre angulaire du mix énergétique mondial », a déclaré Leon Zhang, président Utility de LONGi Europe. « Notre partenariat avec le Global Solar Council représente un bond en avant dans notre mission de promotion d’un avenir durable. Ensemble, nous plaiderons pour des politiques qui renforcent l’industrie solaire et contribuent à une planète plus verte et plus résiliente. »