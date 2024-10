Du solaire en autoconsommation pour une mÃ©tallurgie dÃ©carbonnÃ©e

Le mercredi 02 octobre dernier, le Groupe TRA-C industrie, expert dans le travail des métaux, a inauguré une centrale photovoltaïque en autoconsommation de 1430 m² sur son site de Vindry-sur-Trudine qui accueille son siège social et une importante unité de production.

Accompagner la transition énergétique du secteur industriel, tel est le mantra d’EDF ENR. Et justement ce projet, signé EDF ENR, est particulièrement ambitieux pour le secteur industriel métallurgique. Il permettra à la société d’accélérer sa transition énergétique et de produire la moitié de la consommation électrique du site.

Eviter l’émission de 315 tonnes d’émissions CO2 sur les 30 prochaines années

Au total, 733 panneaux pour une puissance de 300 kWc ont été installés en toiture sur une surface de 1430 m², et produiront 48% de l’électricité consommée sur l’ensemble du site. L’électricité non consommée sur place sera vendue par l’entreprise et injectée sur le réseau. Avec un retour sur investissement en 6 ans, cette opération permettra au groupe de 350 collaborateurs de réaliser plus d’un million d’euro d’économies et d’éviter l’émission de 315 tonnes d’émissions CO2 sur les 30 prochaines années. Les équipements étant garantis 30 ans, l’entreprise pourra sécuriser son approvisionnement en énergie sur le long terme. Avec cette réalisation exemplaire, le groupe TRA-C trace un chemin avec EDF ENR pour la transition énergétique du secteur industriel.

D’autres centrales sur d’autres sites

« Chez TRA-C industrie, nous croyons fermement en notre rôle de pionnier dans l’adoption de solutions énergétiques durables. C’était le cas dans le développement du soudage par friction malaxage, technique innovante et écologique de soudage sur laquelle nous sommes devenus l’une des références européennes. Cette nouvelle initiative témoigne de notre engagement à protéger notre planète tout en poursuivant notre mission d’innovation industrielle. » annonce Bruno Voland, PDG du groupe TRA-C industrie et président de l’UIMM Auvergne Rhône-Alpes. Travaillant pour le compte de plusieurs acteurs majeurs dans des secteurs variés tels que l’aéronautique, l’automobile, la défense, ou le ferroviaire, TRA-C industrie dispose de 10 sites de production, dont celui de Vindry-sur-Turdine qui jouxte le siège social de l’entreprise. A terme, l’entreprise prévoit l’installation d’autres centrales sur ses différents sites de production.

Déployer l’autoconsommation solaire dans le cadre industriel

Le secteur industriel est au cœur des enjeux de transition énergétique du pays, avec un objectif de réduction de 81% des émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2050*. « Nous sommes fiers d’accompagner le groupe TRA-C industrie déjà très engagé dans la transition écologique du secteur. Cette opération s’inscrit parfaitement dans cette dynamique et démontre qu’il est possible de déployer l’autoconsommation solaire, y compris dans le cadre d’activités industrielles parfois énergivores, avec des solutions clés en main adaptées aux spécificités de chaque entreprise. » souligne Johan Raymond, directeur commercial BtoB d’EDF ENR.

* Stratégie Nationale Bas Carbone 48% de l’énergie consommée sur le site sera produite par 733 panneaux