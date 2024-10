Akuo lance un financement participatif pour l’extension de la centrale solaire Santas, au Portugal

Le Groupe Akuo et Lendosphere annoncent le lancement d’une campagne de financement participatif pour l’extension de la centrale solaire de Santas, l’une des plus importantes du Portugal. Cette opération ouverte à tous est présentée sur le portail “AkuoCoop by Lendosphere”, avec un objectif initial de 1 million d’euros.

Cette levée de fonds permet, à ceux qui le souhaitent, de contribuer en prêt rémunéré au financement de l’extension de la centrale solaire de Santas, située en Alentejo au Portugal et exploitée par Akuo. Pour les épargnants, c’est l’opportunité de devenir acteur de la transition énergétique tout en décarbonant leur portefeuille. La participation au financement de cette centrale est accessible en ligne, à partir de 100 €, après une inscription préalable sur le portail hébergé sur la plateforme de Lendosphere.

Pour Éric Scotto, Président et co-fondateur d’Akuo : « Lorsque nous avons remporté l’enchère en 2019, tout le secteur a été frappé par notre audace. Grâce à un formidable travail d’équipe avec nos partenaires, nous avons pu construire la centrale Santas et nous nous apprêtons maintenant à construire son extension. Ce projet, entièrement au service des citoyens portugais, constitue une source d’énergie fiable, verte et bon marché qui contribuera non seulement aux objectifs énergétiques du Portugal, mais aussi à son indépendance énergétique. Il faut reconnaître que le gouvernement portugais a toujours fait preuve d’avant-gardisme et nous ne pouvons que le remercier pour sa vision et sa confiance ».