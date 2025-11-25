LONGi fait son entrÃ©e sur le marchÃ© du stockage d’Ã©nergie pour dessiner un Â« triangle de stabilitÃ© Â»

LONGi, lâ€™un des leaders mondiaux dans le domaine des technologies solaires, vient de dÃ©voiler Ã Londres sa stratÃ©gie en matiÃ¨re de stockage d’Ã©nergie, annonÃ§ant officiellement son entrÃ©e dans le secteur du stockage avec le lancement de la solution intÃ©grÃ©e LONGi Energy Storage One-Stop Solution. Cela marque l’Ã©volution stratÃ©gique de LONGi, qui passe du statut dâ€™acteur mondial majeur dans le domaine photovoltaÃ¯que Ã celui de fournisseur de solutions Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©es Â« solaire-stockage-hydrogÃ¨ne Â».

Face au dÃ©fi que reprÃ©sente le doublement prÃ©vu de la demande mondiale en Ã©lectricitÃ© d’ici 2050, Dennis She, vice-prÃ©sident de LONGi, a prÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois le cadre Ã©nergÃ©tique Â« Stability Triangle Â» (triangle de stabilitÃ©) axÃ© sur l’Ã©nergie solaire, le stockage d’Ã©nergie et l’Ã©nergie hydrogÃ¨ne.

De Â« l’Ã©nergie solaire Â» Ã Â« l’Ã©nergie solaire-stockage-hydrogÃ¨ne Â» : construire un cadre Ã©nergÃ©tique Â« triangle de stabilitÃ© Â»

Â« L’Ã©nergie solaire est la source d’Ã©nergie propre, le stockage d’Ã©nergie est le stabilisateur du systÃ¨me Ã©lectrique et l’hydrogÃ¨ne est le rÃ©gulateur qui Ã©quilibre le tout Â», a dÃ©clarÃ© Dennis She aux experts en Ã©nergie et aux investisseurs du monde entier. Â« La synergie de ces trois Ã©lÃ©ments permettra de mettre en place un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique zÃ©ro carbone vÃ©ritablement rÃ©pandu, hautement rÃ©silient et abordable. Â» Actuellement, LONGi possÃ¨de des technologies de pointe dans les domaines de l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que et de l’hydrogÃ¨ne, avec un rendement de cellule HIBC atteignant 27,81 % et une capacitÃ© d’Ã©lectrolyseur ALK classÃ©e premiÃ¨re au niveau mondial. Cette expansion dans le domaine du stockage d’Ã©nergie marque le renforcement de la stratÃ©gie de LONGi, qui forme dÃ©sormais une boucle fermÃ©e couvrant l’ensemble de la chaÃ®ne de valeur Â« solaire-stockage-hydrogÃ¨ne Â».

Innover avec la Â« sÃ©curitÃ© ultime Â»

Le stockage d’Ã©nergie est un Ã©lÃ©ment crucial du systÃ¨me d’Ã©nergie renouvelable, et l’industrie passe d’une croissance dictÃ©e par les politiques Ã une croissance dictÃ©e par le marchÃ©. Dennis She a soulignÃ© : Â« Le stade actuel de dÃ©veloppement de l’industrie du stockage d’Ã©nergie est trÃ¨s similaire aux dÃ©buts de l’Ã©nergie solaire : une croissance rapide alimentÃ©e par la confiance, mais qui s’accompagne Ã©galement d’une concurrence dÃ©sordonnÃ©e. La dimension future de la concurrence dans le domaine du stockage d’Ã©nergie a Ã©voluÃ©, passant de Â« disposer de la technologie Â» Ã Â« offrir une fiabilitÃ© de valeur Â». Il a soulignÃ© que Â« la sÃ©curitÃ©, la fiabilitÃ© et la stabilitÃ© sont les critÃ¨res permettant d’Ã©valuer les solutions de stockage d’Ã©nergie, et constituent Ã©galement la pierre angulaire pour gagner la confiance Ã long terme du marchÃ© et des clients Â». Afin de respecter sa promesse de Â« sÃ©curitÃ© ultime Â», LONGi a choisi de s’engager dans une collaboration Ã©troite avec PotisEdge, un expert en sÃ©curitÃ© du stockage d’Ã©nergie. AdhÃ©rant Ã une architecture technique reposant sur trois piliers, Ã savoir Â« la sÃ©curitÃ© intrinsÃ¨que, la dÃ©fense active et l’alerte prÃ©coce intelligente Â», et grÃ¢ce Ã son systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie Â« 5S Â» entiÃ¨rement dÃ©veloppÃ© en interne avec des conceptions BMS et iCCS uniques, PotisEdge a maintenu un bilan de sÃ©curitÃ© Â« zÃ©ro incident de surchauffe Â» sur plus de 12 GWh de systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie et de batteries Ã©lectriques cumulÃ©s au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie. Cela fournira un soutien technique solide aux solutions de stockage d’Ã©nergie de LONGi.

CrÃ©ation du premier centre d’innovation technologique dÃ©diÃ© au stockage solaire Ã Londres en Europe

Afin d’accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique en Europe, LONGi a officiellement annoncÃ© la crÃ©ation de son premier centre d’innovation technologique dÃ©diÃ© au stockage solaire (Centre d’excellence, CoE) en Europe. Ce centre intÃ©grera des fonctions essentielles telles que le conseil en matiÃ¨re de projets, la formation technique, l’assistance Ã l’exploitation et Ã la maintenance, ainsi que les services de piÃ¨ces dÃ©tachÃ©es. Il aura pour mission de fournir aux clients europÃ©ens des services professionnels localisÃ©s, rapides et couvrant l’ensemble du cycle de vie, afin de garantir de maniÃ¨re exhaustive la sÃ©curitÃ©, la fiabilitÃ© et la rentabilitÃ© Ã long terme des actifs intÃ©grÃ©s de stockage solaire. Le choix de Londres pour le lancement de cette stratÃ©gie mondiale souligne la grande importance que LONGi accorde au marchÃ© europÃ©en. Â« Le besoin urgent de transition Ã©nergÃ©tique en Europe et la maturitÃ© de ses mÃ©canismes de marchÃ© constituent une plateforme idÃ©ale pour mettre en Å“uvre des solutions intÃ©grÃ©es Â« solaire-stockage-hydrogÃ¨ne Â», a assurÃ© Dennis She lors du lancement. La solution de stockage d’Ã©nergie LONGi sera d’abord dÃ©ployÃ©e sur des marchÃ©s clÃ©s tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, afin d’aider les services publics et les compagnies d’Ã©lectricitÃ© Ã mettre en place des systÃ¨mes d’Ã©nergie propre plus intelligents et plus efficaces. Ã€ l’avenir, LONGi continuera d’explorer des voies viables pour la transition mondiale vers le zÃ©ro carbone grÃ¢ce Ã sa stratÃ©gie d’intÃ©gration Â« solaire-stockage-hydrogÃ¨ne Â», en collaborant Ã©troitement avec toutes les parties prenantes pour un avenir durable alimentÃ© par les Ã©nergies renouvelables.