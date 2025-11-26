Johnson Electric et EDP lancent lâ€™exploitation dâ€™une centrale solaire dans le nord-ouest de lâ€™Italie

La centrale solaire en toiture fournira prÃ¨s de 400 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© propre par an, permettant Ã EDP dâ€™accompagner Johnson Electric dans son objectif dâ€™Ãªtre entiÃ¨rement alimentÃ© par de lâ€™Ã©nergie verte.

EDP a rÃ©cemment mis en service, via EDP Energia Italia, sa derniÃ¨re centrale solaire sur le site de Johnson Electric, leader mondial des moteurs Ã©lectriques, actionneurs, sous-systÃ¨mes de mouvement et composants Ã©lectromÃ©caniques associÃ©s, Ã Asti (PiÃ©mont), en Italie. Lâ€™installation dâ€™un systÃ¨me photovoltaÃ¯que sur le site de production constitue une Ã©tape importante, car la production sur place rÃ©duit la dÃ©pendance au rÃ©seau, minimise les pertes de transmission et protÃ¨ge contre les fluctuations des prix, gÃ©nÃ©rant ainsi des Ã©conomies significatives.

Avec une capacitÃ© installÃ©e supÃ©rieure Ã 300 kWc, la centrale solaire dâ€™EDP produira prÃ¨s de 0,4 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© propre chaque annÃ©e. La production annuelle de la centrale permettra Ã©galement dâ€™Ã©viter plus de 110 tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚, contribuant ainsi aux objectifs de durabilitÃ© de Johnson Electric et aux efforts de dÃ©carbonation de lâ€™Italie. La capacitÃ© Ã©prouvÃ©e dâ€™EDP Ã installer et maintenir des actifs de production propre de haute qualitÃ© Ã lâ€™Ã©chelle mondiale souligne son rÃ´le de partenaire fiable pour les grandes entreprises ayant des besoins importants en production et en gÃ©nÃ©ration sur site.

Â« Pour les industries Ã forte consommation Ã©nergÃ©tique, la dÃ©carbonation et lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique doivent progresser ensemble. GrÃ¢ce aux solutions solaires sur site, les entreprises peuvent sÃ©curiser une Ã©nergie propre Ã des prix stables et compÃ©titifs tout en rÃ©duisant leur exposition Ã la volatilitÃ© du rÃ©seau. Ce partenariat illustre comment EDP accompagne des acteurs industriels comme Johnson Electric dans la rÃ©duction des Ã©missions, le renforcement de la rÃ©silience et la gestion de leur avenir Ã©nergÃ©tique Â», dÃ©clare AntÃ³nio Ricciardi, responsable Client Solutions Europe chez EDP.

Â« Chez Johnson Electric, nous pensons que la durabilitÃ© nâ€™est pas seulement une responsabilitÃ© â€” câ€™est un hÃ©ritage. Sâ€™associer Ã EDP pour alimenter notre production avec de lâ€™Ã©nergie propre est une Ã©tape dÃ©cisive vers la construction dâ€™un avenir plus vert pour les gÃ©nÃ©rations Ã venir. Cette collaboration reflÃ¨te notre engagement profond en faveur de lâ€™Ã©lectrification, de lâ€™innovation et de la protection de lâ€™environnement. Ensemble, nous prouvons que le progrÃ¨s industriel et lâ€™action climatique peuvent aller de pair â€” crÃ©ant un monde oÃ¹ lâ€™Ã©nergie propre stimule les opportunitÃ©s, la rÃ©silience et lâ€™espoir pour demain Â», rÃ©pond Fabio Conti, Senior Operation Manager Johnson Electric Asti, Italie.