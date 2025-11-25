ACC/Agorasun : une communautÃ© Ã©nergÃ©tique citoyenne, par et pour les chefs dâ€™entreprises

Dans la zone sud dâ€™activitÃ©s de Perpignan, des ombriÃ¨res ont recouvert le parking de lâ€™espace Agrosud, mitoyen de Tecnosud 1 et 2. Ces trois sites dÃ©diÃ©s aux PME de lâ€™agroalimentaire, du juridique, de la communication, de la recherche et de lâ€™Ã©nergie vont pouvoir dÃ¨s dÃ©but janvier prochain se raccorder Ã une boucle locale dâ€™Ã©nergie solaire. Une initiative citoyenne qui fait sens, au pied du Canigou baignÃ© de soleil !

En cette fin novembre en dÃ©but de matinÃ©e, une trentaine de chefs dâ€™entreprise sâ€™est donnÃ© rendez-vous dans un haut-lieu de la gourmandise perpignanaise, chez Olivier Bajard, meilleur ouvrier de France, qui a installÃ© son atelier, son Ã©cole international et sa pÃ¢tisserie Ã©ponymes sur le site dâ€™Agrosud. Lâ€™objet de cette rencontre, au-delÃ de goÃ»ter aux douceurs concoctÃ©es par cet artiste de la confiserie des Ã©lÃ©gances, Ã©tait surtout de sâ€™informer sur le projet dâ€™autoconsommation collective (ACC) portÃ© par le bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol.

Â« Un projet dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral et de dÃ©veloppement local Â»

Car lâ€™autoconsommation collective, câ€™est avant tout une aventure humaine, des rencontres, du partage. Une autre idÃ©e de lâ€™Ã©nergieâ€¦ Â« Câ€™est un projet collectif qui a Ã©tÃ© fait pour vous, un projet dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral et de dÃ©veloppement local. Câ€™est aussi une bonne affaire qui va vous permettre de disposer dâ€™un prix stable de lâ€™Ã©lectricitÃ© pendant 40 ans dans un futur oÃ¹ les factures vont flamber sous lâ€™effet du phÃ©nomÃ¨ne de lâ€™IA trÃ¨s gourmande en Ã©nergie Â» assure, Ã ces chefs dâ€™entreprises pressÃ©s dâ€™en savoir plus, AndrÃ© Joffre, fondateur de Tecsol et prÃ©sident du pÃ´le de compÃ©titivitÃ© DERBI. Ce rendez-vous avec les entrepreneurs se voulait trÃ¨s pÃ©dagogique, trÃ¨s didactique. Câ€™est un fait. Lâ€™ACC est un montage complexe qui nÃ©cessite de nombreuses connaissances techniques et juridiques. Alexandra Pocholle-Batlle, secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale de Tecsol et les ingÃ©nieurs du BE ont pour objectif de crÃ©er lâ€™adhÃ©sion Ã ce projet, bon pour les factures, mais aussi bon pour la planÃ¨te dans un dÃ©partement touchÃ© depuis plusieurs annÃ©es maintenant par la sÃ©cheresse. Un projet dâ€™ACC, Ã§a sâ€™explique, Ã§a se travaille, comme un concept abscons qui ne demande quâ€™Ã se dÃ©voiler et Ã sÃ©duire !

Une Ã©nergie solaire locale en circuits courts

Sur ce parking dâ€™Agrosud, les ombriÃ¨res solaires rÃ©cemment construites et installÃ©es par des entreprises locales – Gonzalez pour la construction, Cegelec pour lâ€™implantation Ã©lectrique – dÃ©veloppe une puissance dâ€™un peu moins de 500 kWc sur lâ€™ensemble du site qui est en capacitÃ© dâ€™accueillir 4 MW. Ce nâ€™est donc quâ€™un dÃ©but. Aujourdâ€™hui, la production est en injection totale au rÃ©seau Ã un tarif de 12 ctes dâ€™euros le kWh et elle est totalement viable dans cette configuration. DÃ¨s le 1er janvier 2026 et grÃ¢ce Ã une convention signÃ©e avec Enedis, les entreprises comprises dans un cercle de 1 kilomÃ¨tre de rayon pourront profiter de cette Ã©nergie solaire locale en circuits courts sans changer de fournisseur. Autour dâ€™une distribution Ã©quitable. Pour lâ€™heure, 38 entreprises ont signÃ© des lettres dâ€™intention. Â« Deux niveaux dâ€™engagement pour les entreprises qui dÃ©sirent faire partie de lâ€™aventure. Soit, en tant que consommatrice pure donnant droit Ã un tarif 10% infÃ©rieur Ã leur tarif actuel, soit en tant quâ€™investisseur/consommateur qui permet dâ€™accÃ©der lÃ aussi Ã une baisse de tarif mais octroie, en sus, un droit de tirage prioritaire Â» prÃ©cise Alexandra Pocholle-Batlle. Les rÃ©ductions sur facture devraient se monter selon les projections et les usages des entreprises concernÃ©es entre 150 et 200 euros par an. Mais cette adhÃ©sion au projet solaire, câ€™est surtout la garantie dâ€™une stabilitÃ© du tarif sur 30 Ã 40 ans sur une part non nÃ©gligeable de sa consommation. Une adhÃ©sion pour ne pas insulter lâ€™avenirâ€¦