LONGi fait don de modules PV à l’école d’un village espagnol pour sa transition énergétique

LONGi, l’un des plus grands fabricants mondiaux de modules solaires, a fait don de panneaux solaires à l’école d’un village rural de la province de Huelva en Espagne pour sa toiture photovoltaïque. En proposant de construire cette installation, cette école a remporté le premier prix du « Rénovathon 2020 », concours marathon organisé par Greenpeace Espagne pour faciliter l’émergence de solutions d’énergie propre et d’indépendance énergétique.

L’école du village d’Arroyomolinos de León a remporté le premier prix du « Rénovathon 2020 ». Dans la foulée de ce prix et après des années de planification, l’installation a finalement été inaugurée le 4 novembre dernier dans le cadre de la dernière date de la tournée nationale de promotion des énergies propres mise sur pied par Greenpeace Espagne. Cette tournée a pour objectif d’inciter le gouvernement espagnol et le secteur public à accélérer la transition énergétique, afin que l’Espagne couvre l’intégralité de ses approvisionnements énergétiques grâce aux énergies renouvelables d’ici 2040 et respecte ainsi l’accord de Paris.

Un modèle unique de production et de consommation d’énergie communautaire

Dans le cadre de ce « rénovathon », l’école a rassemblé la municipalité et six groupes régionaux et nationaux tout en s’assurant du soutien de l’Europe. Les élèves de l’école verte Virgen de los Remedios d’Arroyo ont relevé le défi du « rénovathon » en déclarant : « Nous allons produire notre propre énergie comme des tomates. Et nous la partagerons équitablement. » Le projet, baptisé « La Energía del Cole », s’est finalement fixé pour objectif d’encourager le village à passer aux énergies propres en installant un générateur solaire de 42,5 kWc sur la toiture de l’école et en étudiant la possibilité de partager l’énergie ainsi produite entre l’école et les habitants.

Combattre la précarité énergétique

L’initiative « La Energía del Cole » vise non seulement à alimenter l’école et le village en énergie propre, mais aussi à démocratiser la production d’énergie et à permettre aux citoyens de devenir indépendants sur le plan énergétique. Selon le ministère espagnol de la Transition écologique, la précarité énergétique affecterait entre 3,5 et 8,1 millions d’Espagnols. Ce phénomène prend des proportions considérables dans les zones rurales puisque le mouvement de dépopulation entraîne le retrait progressif des services publics.

Encadré

Les partenaires du projet

L’alliance communautaire soutenant la centrale solaire de l’école est constituée des membres suivants : Greenpeace, la coopérative Aeioluz, l’association de promotion du développement durable en milieu rural MUTI, l’école verte Ecoescuela CEIP Virgen de los Remedios, l’association AMPA Juan Ramón Jiménez, la municipalité d’Arroyomolinos de León et la coopérative MEGARA. Au niveau international, cette initiative bénéficie du soutien de POWERPOOR, projet d’aide européen réunissant 14 partenaires de 11 pays d’Europe dans le but de promouvoir l’usage de systèmes de financement alternatif afin de renforcer les communautés énergétiques et les initiatives citoyennes de lutte contre la précarité énergétique.