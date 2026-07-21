GameChange Energy, une histoire de confiance avec lâ€™entreprise portugaise Zagope !

La centrale photovoltaÃ¯que de Douro de 149 MW a jetÃ© les bases d’un portefeuille de 397 MW, prouvant la capacitÃ© de GameChange Energy Ã assurer le contrÃ´le CAPEX et la confiance Ã long terme des clients dans des conditions complexes de site. Pour un partenariat florissant avec le groupe ZagopeÂ ! Â Explications.

GameChange Energy, une entreprise mondiale d’infrastructures Ã©nergÃ©tiques, a su dÃ©montrer son expertise, tout en instaurant fidÃ©litÃ© et confiance auprÃ¨s des clients, grÃ¢ce Ã la rÃ©alisation rÃ©ussie de cinq projets photovoltaÃ¯ques Ã travers le Portugal, pour Zagope, une entreprise portugaise de gÃ©nie civil et de construction, fondÃ©e en 1967, tous Ã©quipÃ©s du systÃ¨me de montage fixe MaxSpanâ„¢ de GameChange Energy.

La centrale photovoltaÃ¯que de Douro de 149 MW, catalyseur dâ€™une relation client durable

Le partenariat a dÃ©butÃ© avec la centrale photovoltaÃ¯que de Douro de 149 MW dans le nord du Portugal, qui a servi de catalyseur Ã une relation client durable. SituÃ© Ã Tarouca, dans le district de Viseu, le projet du Douro prÃ©sentait des dÃ©fis techniques complexes, notamment la gÃ©ologie de la roche dure, des pentes allant jusqu’Ã 15 %, des dÃ©lais d’installation compressÃ©s et des exigences de reporting strictes. L’approche de GameChange Energy a rÃ©duit les CAPEX, permis une adaptation prÃ©cise du terrain, accÃ©lÃ©rÃ© l’installation, simplifiÃ© la construction et assurÃ© une conformitÃ© complÃ¨te aux exigences de supervision de Zagope grÃ¢ce Ã des rapports transparents et en temps rÃ©el. La rÃ©ussite de la livraison du Douro a posÃ© les bases d’un portefeuille plus large de cinq projets au Portugal, comprenant : Acail (28 MW), Riodades (61 MW), Sendim (120 MW) et Felgueiras (39 MW). Â« Sur plusieurs projets photovoltaÃ¯ques, MaxSpanâ„¢ a constamment dÃ©montrÃ© des avantages Ã©vidents tant en termes d’efficacitÃ© des coÃ»ts qu’en exÃ©cution. Son aptitude Ã un terrain montagneux exigeant avec des profils rocheux et abrupts se traduisait par un CAPEX optimisÃ© et des rÃ©ductions mesurables des travaux de terrassement et du temps d’installation mÃ©caniqueÂ Â» a commentÃ© Guilherme Rodrigues, responsable des achats – Ã‰nergie & Ã‰nergies renouvelables chez Zagope.

Â«Â Ce projet de Douro a renforcÃ© un partenariat de confianceÂ Â»

Le projet a nÃ©cessitÃ© une ingÃ©nierie rÃ©active, des rapports transparents et une coordination quotidienne entre les travaux civils, la fabrication, la logistique et l’installation. Cela Ã©tait particuliÃ¨rement important Ã Douro, oÃ¹ un changement dans un flux de travail pouvait rapidement en affecter plusieurs autres. Â« Douro est un exemple solide de ce Ã quoi ressemble une exÃ©cution rentable en pratique. En combinant une ingÃ©nierie spÃ©cifique au projet, une coordination Ã©troite avec Zagope et une approche de construction adaptÃ©e Ã un terrain escarpÃ© et dur, nous avons contribuÃ© Ã maintenir l’installation prÃ©visible, rentable et alignÃ©e sur le calendrier du projet. Tout aussi important, ce projet a renforcÃ© un partenariat de confiance qui continue de se dÃ©velopper Ã travers le Portugal Â» assure Damian RÃ­o, directeur des opÃ©rations chez GameChange Solar. La collaboration avec Zagope dÃ©montre l’engagement de GameChange Energy envers la fidÃ©litÃ© client, le partenariat Ã long terme et l’exÃ©cution fiable dans des environnements complexes.