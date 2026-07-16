LONGi Ã©tablit un record mondial de 35,5 % pour l’efficacitÃ© des cellules solaires tandem cristalline silicium-pÃ©rovskite

35,5%Â : tel est le nouveau record mondial signÃ© LONGi. L’European Solar Test Installation (ESTI) a certifiÃ© le rÃ©sultat, qui s’appuie sur une sÃ©rie d’efficacitÃ©s LONGi en cellules et modules tandem dÃ©jÃ listÃ©es dans les tableaux internationaux d’efficacitÃ©.

LONGi a atteint une efficacitÃ© de conversion des cellules de 35,5 % grÃ¢ce aux cellules solaires tandem cristalline silicium-pÃ©rovskite dÃ©veloppÃ©es indÃ©pendamment par l’entreprise, certifiÃ©es par l’European Solar Test Installation (ESTI). Le rÃ©sultat, prÃ©sentÃ© lors de la ConfÃ©rence 2026 sur l’Innovation en Solaire et Stockage d’Ã‰nergie le 14 juillet 2026, constitue un nouveau record du monde pour cette technologie. Les cellules tandem cristalline silicium-pÃ©rovskite constituent la voie technologique dominante vers les cellules Ã haute efficacitÃ© de nouvelle gÃ©nÃ©ration, avec une limite d’efficacitÃ© thÃ©orique allant jusqu’Ã 43 %, supÃ©rieure Ã la limite de Shockley-Queisser de 33,7 % qui plafonne une cellule conventionnelle Ã jonction unique.

Sur les zones proches de dimensions industrielles, la cellule a atteint 34,3 % sur 261 cmÂ² et 32,2 % sur 274 cmÂ²

Ce chiffre de 35,5 % est le dernier d’une sÃ©rie de rÃ©sultats certifiÃ©s. L’Ã©quipe a enregistrÃ© 33,9 % en novembre 2023 et 34,6 % en juin 2024. Moins d’un an aprÃ¨s, elle est passÃ©e de 34,85 % Ã 35,2 % pour atteindre le chiffre actuel. L’Institut central de recherche de LONGi a produit ce travail. En mai 2026, l’efficacitÃ© des cellules tandem de silicium-pÃ©rovskite cristalline Ã deux terminaux de LONGi, de 35,2 %, a Ã©tÃ© intÃ©grÃ©e Ã la 68Ã¨me Ã©dition des Tables d’EfficacitÃ© des Cellules Solaires, compilÃ©es par le groupe dirigÃ© par le professeur Martin Green Ã l’UniversitÃ© de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Sur les zones proches de dimensions industrielles, la cellule a atteint 34,3 % sur 261 cmÂ² et 32,2 % sur 274 cmÂ². Les modules tandem de LONGi ont enregistrÃ© 31,4 % et 29,4 %, tous deux certifiÃ©s par des institutions internationales indÃ©pendantes et listÃ©s dans les mÃªmes tableaux.

Le pipeline structurÃ© chez LONGi accÃ©lÃ¨re la transition de la technologie des cellules tandem vers la fabrication industrielle

LONGi organise le dÃ©veloppement de ses cellules comme un pipeline Ã niveaux, maintenant une gÃ©nÃ©ration en production de masse tandis que la suivante est dÃ©jÃ en dÃ©veloppement et qu’une autre gÃ©nÃ©ration est en rÃ©serve. Cette structure permet Ã l’Ã©quipe de transformer les gains successifs du laboratoire en rÃ©sultats certifiÃ©s au niveau de la cellule et du module, et elle soutient le transfert de la technologie tandem cristalline silicium-pÃ©rovskite du laboratoire vers la production industrielle.