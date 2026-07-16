AGC Glass Europe et Storio Energy : le stockage par batterie au service d’une industrie compétitive et durable

Storio Energy, pionnier du stockage d’énergie en BtoB, annonce la mise en service d’une batterie sur le site d’AGC Glass Europe à Seingbouse, en Moselle, en collaboration avec E.ON, groupe énergétique spécialisé dans les solutions sur mesure d’efficacité énergétique.

Ce site, véritable fleuron de l’industrie verrière bas-carbone, s’était déjà doté d’infrastructures énergétiques de pointe (centrales photovoltaïques, systèmes de récupération et conversion de chaleur fatale en électricité – ORC) en partenariat avec l’énergéticien E.ON. Un nouveau cap est franchi en intégrant une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) d’une puissance de 2,4 MW et d’une capacité de 4,8 MWh, soit la consommation instantanée de 500 foyers français. Financée et installée par E.ON, Storio Energy pilote l’optimisation économique de cette batterie.

Une flexibilité stratégique pour une performance optimisée

Le système électrique européen fait face à un nouveau paradigme : pendant la nuit et l’après-midi, l’électricité est abondante, décarbonée et à des prix dérisoires voire négatifs, tandis que le matin et le soir, lors des pics de consommation, elle devient rare, plus chère et est produite par des énergies fossiles. L’écart de prix sur le marché de gros de l’électricité en France entre l’heure la moins chère et l’heure la plus chère de chaque journée ne cesse d’augmenter, passant de 25€/MWh en 2019, à 90€/MWh en 2025, et 115€/MWh depuis début 2026. Le stockage par batterie permet aux industriels électro-intensifs de transformer cette volatilité structurelle des prix de l’électricité en un avantage compétitif : la batterie se charge depuis le réseau électrique lorsque les prix sont proches de 0€/MWh, et le site industriel auto-consomme cette énergie en soirée, lorsque les prix sont élevés. Cette activité d’arbitrage permet à l’industriel de réaliser des économies sur sa facture d’électricité. Par ailleurs, le système de gestion de l’énergie développé par Storio Energy génère des revenus additionnels, reversés à AGC Glass Europe, en contribuant à plusieurs mécanismes d’équilibrage du réseau électrique tels que la réserve secondaire, le mécanisme de capacité, le marché Intraday via le NEBCO (Notification d’échange de Blocs de Consommation). Le stockage par batterie est dorénavant un actif stratégique au service de la performance industrielle, en particulier pour les secteurs électro-intensifs comme l’industrie du verre.

Un bouclier économique pour une énergie décarbonée