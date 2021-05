LONGi Ã©tablit un record de 25,09% pour l’efficacitÃ© des cellules TOPCon de type N

Des tests effectués à l’Institut pour la recherche sur l’énergie solaire (ISFH) à Hamelin, en Allemagne, ont confirmé que l’efficacité de conversion des cellules bifaciales monocristallines de type N développées au centre de R&D Cell de LONGi a atteint 25,09%. Il s’agit de la première fois que l’efficacité d’une cellule TOPCon basée sur une tranche de silicium de taille commerciale a dépassé 25%. Sur la base de sa technologie innovante et originale de cellule industrialisée, le centre de recherche et développement LONGi Cell réalise en permanence des mises à niveau des standards de l’industrie PV. En effet, en janvier 2019, l’entreprise a atteint une efficacité de conversion frontale de 24,06% pour une cellule solaire PERC bifaciale monocristalline, un record qui tient toujours.

«Nous visons à promouvoir une amélioration continue de l’industrie photovoltaïque, en atteignant à chaque étape une efficacité plus élevée et plus de durabilité», a commenté Li Hua, vice-président et chef du centre de R&D sur les cellules de LONGi Solar, ajoutant que «l’amélioration de l’efficacité de conversion des cellules est le principal canal pour le développement de la technologie PV. En se concentrant sur la R&D, la production de masse et l’incubation de technologies et de produits avancés, LONGi continuera à rester connecté aux technologies de pointe et à diriger le changement technologique, afin d’aider à atteindre les deux objectifs « carbone » de la Chine. Le premier pollueur mondial, responsable d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, s’est engagé à atteindre un pic de ses rejets de CO 2 avant 2030 et une neutralité en carbone avant 2060. » Entre 2012 et 2020, LONGi a investi près de 8 milliards de RMB (1,2 milliard de dollars) en R&D et accumulé un total de 1 001 brevets autorisés, permettant à l’entreprise de maintenir sa position parmi les leaders de l’innovation dans l’industrie photovoltaïque.