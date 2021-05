ABB participe Ã  lâ€™Ã©laboration du Smart Grid avec sa solution V2G en capacitÃ© de faciliter lâ€™intÃ©gration des EnR

Le Championnat ABB FIA Formula E emprunte pour la toute première fois le mythique circuit de Monaco – une toile de fond idéale pour ABB, de mettre en valeur les dernières évolutions technologiques dans le domaine de la mobilité électrique.

Le Championnat ABB FIA Formula E fait son grand retour dans la Principauté de Monaco ce week-end, empruntant pour la toute première fois le tracé de son mythique circuit – quelque peu modifié pour l’occasion – une première rendue possible grâce à l’amélioration des performances des voitures et de leur autonomie. Cette compétition se déroulera dans le strict respect du protocole sanitaire de lutte contre la pandémie de COVID-19, établi sous l’égide des autorités compétentes, dans le souci de garantir des conditions de sécurité optimales.

La durabilité au cœur même du Championnat ABB FIA Formula E

Cette année, ce sont vingt-quatre pilotes qui mettront leurs talents à rude épreuve sur les 19 tours de ce circuit urbain, à la fois rapide et étroit, de 3,32 km, où ils devront négocier les célèbres virages du Casino, de Mirabeau, du Grand Hôtel et du Portier. Organisé tous les deux ans, l’E-Prix de Monaco permet de vivre pleinement les sensations fortes des courses automobiles 100 % électriques dans l’un des cadres les plus somptueux au monde. L’ambassadeur d’ABB, Sébastien Buemi, est le pilote qui compte le plus de victoires sur ce circuit monégasque de Formula E, puisqu’il a déjà remporté deux des trois dernières éditions. Theodor Swedjemark, le directeur de la communication et du développement durable chez ABB, a déclaré : « La durabilité est au cœur même du Championnat ABB FIA Formula E. À Monaco, ce week-end, cette compétition contribuera une fois de plus à promouvoir activement la mobilité électrique et les solutions énergétiques alternatives, et ainsi à réduire la pollution atmosphérique et à lutter contre le dérèglement climatique dans le monde. »

V2G (vehicle-to-grid) pour faciliter l’intégration des EnR sur le réseau

Le fait que cette compétition emprunte le tracé du mythique circuit de Monaco témoigne de la vitesse de progression des technologies de mobilité électrique – une vitesse de progression qui transparaît également dans les toutes dernières solutions qu’ABB met en œuvre pour contribuer à l’avènement d’un futur plus durable. L’une de ces solutions est la technologie V2G (vehicle-to-grid) qui consiste à injecter sur le réseau si celui-ci en a besoin une petite portion de l’électricité stockée dans les batteries du véhicule à l’arrêt. Dans le cadre d’une coopération avec DREEV, co-entreprise créée entre EDF et Nuvve et spécialisée dans la technologie vehicle-to-grid et les services associés, ABB conçoit et fournit les infrastructures de recharge adaptées à cette technologie bidirectionnelle de 11 kW. Ainsi, la borne de recharge d’ABB, associée à la technologie innovante de DREEV, facilite l’intégration sur le réseau de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables intermittentes telles que le solaire et l’éolien. Frank Muehlon, responsable des solutions d’infrastructures d’e-mobilité chez ABB, a déclaré : « ABB est un leader du marché mondial dans le domaine des solutions de recharge rapide. Nous nous réjouissons d’avoir l’opportunité de soutenir DREEV dans sa mission, et de pouvoir ainsi participer activement à la mise en place d’un réseau plus résilient grâce à la technologie V2G. Notre collaboration avec DREEV constitue l’une des principales initiatives menées à l’échelle mondiale pour déployer la technologie V2G sur le terrain. »

Encadré

ABB, acteur majeur de la mobilité électrique

ABB est le sponsor titre du Championnat ABB FIA Formula E, une compétition automobile internationale regroupant exclusivement des monoplaces 100 % électriques. Ses technologies accompagnent cette compétition sur tous les circuits urbains de la planète. ABB a investi le marché de la mobilité électrique en 2010, et vendu à ce jour plus de 400 000 chargeurs de véhicules électriques sur plus de 85 marchés ; dont plus de 20 000 chargeurs rapides CC et 380 000 chargeurs CA, y compris ceux vendus via Chargedot.