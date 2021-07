LONGi Ã©tablit un nouveau record pour l’efficacitÃ© des cellules TOPCon de type P

LONGi a annoncé un nouveau record mondial de 25,19 % pour l’efficacité de conversion des cellules TOPCon de type P, un mois seulement après que la société a battu le précédent record de 25,09 %. Le nouveau record, basé sur des cellules monocristallines développées au centre de R&D sur les cellules de LONGi, a été confirmé lors de tests effectués à l’Institut allemand für Solarenergieforschung (ISFH), et élève l’efficacité de conversion des cellules à base de plaquettes CZ à un nouveau niveau.

Basé sur sa technologie originale de cellules et de modules à haute efficacité innovante, le Cell R&D Center fait constamment avancer le développement et l’industrialisation de la technologie de l’industrie photovoltaïque avec une série impressionnante de records d’efficacité. En janvier 2019, l’efficacité de conversion des cellules PERC bifaciales monocristallines a atteint 24,06 %, un record encore d’actualité aujourd’hui, tandis que, pour les cellules TOPCon de type N, le Centre a annoncé en juin l’efficacité de conversion la plus élevée au monde de 25,21 %, certifiée par des instituts de test reconnus, ce qui souligne encore le leadership de l’entreprise dans l’industrie.

« Nous adhérons toujours au concept de développement d’un rendement cible élevée, en choisissant la bonne direction, en nous concentrant sur la technologie de pointe et en cherchant à repousser les limites du développement de produits, entraînant ainsi un changement technologique au sein de l’industrie », a commenté le Dr Li Hua, directeur du Centre de R&D Cellulaire. L’avancement des nouvelles technologies énergétiques est l’un des éléments clés pour atteindre l’objectif ultime de neutralité carbone.