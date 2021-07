Construction21 : des dossiers thÃ©matiques en lien avec les sujets du bÃ¢timent, la ville durable et les EnR

C’est les vacances, quel meilleur programme que de (re)découvrir les Dossiers Construction21 ? Devenus des contenus emblématiques, les dossiers thématiques de ce media social sont composés d’articles de professionnels du secteur et de retours d’expérience. Paroles d’experts, études de cas. De quoi se plonger dans les problématiques actuelles de la ville durable au travers d’articles techniques et entretiens exclusifs !

Le dossier énergies renouvelables : du bâtiment à la ville se penche sur les enjeux du déploiement de celles-ci. Nécessaires pour atteindre la neutralité carbone, elles sont néanmoins peu présentes ou expliquées dans les médias traditionnels. Ce dossier permet de comprendre leur fonctionnement et les défis techniques qu’il reste à relever !

Les villes, qui représentent aujourd’hui 70% des émissions de gaz à effet de serre (GES), sont en première ligne face au défi de la neutralité carbone. Pour atteindre cet objectif, les énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie,…) constituent un atout essentiel en permettant une économie des ressources disponibles, tout en étant peu carbonées. À ces énergies renouvelables, il convient d’associer les énergies de récupération (chaleur des eaux usées, des data centers, des UVE, énergie de freinage des trains, etc.) qui permettent d’aller vers des modes de consommation circulaires.

L’ambition du présent dossier est d’éclairer les enjeux et les modalités de mise en œuvre des EnR&R dans les zones urbaines, et la façon dont celles-ci s’intègrent dans des démarches de déploiement territorial et dans la fabrique de la ville intelligente. Ce dossier aborde également les outils juridiques et numériques, les sources de production d’électricité, mais aussi les dispositifs technologiques innovants permettant de déployer les EnR à grande échelle. Une attention particulière sera accordée à la façon dont les bâtiments intègrent aujourd’hui la production d’ENR&R (autoconsommation, photovoltaïque, réseaux de chaleur…)

Face aux défis de plus en plus pressants du changement climatique, opérer une transition énergétique permettant une réduction significative des émissions carbonées apparaît comme un impératif vital pour l’humanité. Pour atteindre cet objectif, les énergies renouvelables (EnR) et les énergies de récupération constituent un atout essentiel en permettant une économie des ressources disponibles, tout en étant peu carbonées.

Leur déploiement pose néanmoins un ensemble de problèmes complexes. Comment articuler une demande rythmée par nos modes de vie avec des cycles de production dépendant de phénomènes naturels ? Quels dispositifs techniques utiliser pour renforcer leur efficacité ? Avec quels modèles économiques et quels cadres juridiques ? A travers 8 grandes thématiques, ce dossier s’attache à donner les éléments utiles pour appréhender les problématiques essentielles liées au déploiement des EnR&R, tout en laissant la réflexion ouverte sur des débats liés à des expérimentations en cours, dont il conviendra de tirer les enseignements le moment venu. A noter le sujet #42 sur l’électromobilité solaire, nouvelle donne du partage d’énergie réalisé par Alexandra Batlle de Tecsol !

NB : Les rédacteurs en chef de ce dossier : Michel Salem-Sermanet et Jean Laterrasse (Efficacity), Justine Bain-Thouverez (LLC & Associés)

