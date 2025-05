LONGi et SM Advance Energy signent un protocole d’accord pour un parc technologique solaire rÃ©volutionnaire aux Ã®les Canaries

LONGi et SM Advance Energy viennent de signer un protocole d’accord pour développer un parc technologique solaire pionnier de 22 MW à Gran Canaria. Le projet ESGC présentera des technologies photovoltaïques avancées, notamment le lancement du module Hi-MO S10 dans la région, tout en intégrant l’agrivoltaïsme, la recherche sur la durabilité et le tourisme d’énergie propre. Il s’agit d’une étape stratégique pour l’innovation solaire en Europe et d’un coup de pouce significatif à la transition énergétique des îles Canaries dont l’île de La Palma vient de connaître un black-out dû à la défaillance d’une centrale thermique ces derniers jours !

LONGi a signé un protocole d’accord avec SM Advance Energy pour développer tous ses projets d’énergie solaire aux îles Canaries et en Afrique atlantique, y compris le Parque Tecnológico de Energía Solar Gran Canaria (ESGC), dont SM Advance Energy est partenaire et gestionnaire. Le projet servira de plate-forme dynamique pour la démonstration technologique, l’intégration agrivoltaïque et la recherche axée sur la durabilité. « Grâce à ce partenariat avec LONGi, nous visons à redéfinir le rôle de l’énergie solaire aux îles Canaries, non seulement en tant que source d’énergie, mais aussi en tant que catalyseur de l’innovation écologique, de la diversification économique et de l’engagement éducatif » confie Santiago Marrero, président du parc technologique.

La technopole de l’ESGC sera un pôle technologique et une destination touristique basée sur la connaissance

« Le parc technologique ESGC est une étape stratégique pour LONGi en Europe. Non seulement il renforce notre leadership technologique dans le secteur photovoltaïque, mais il s’aligne également parfaitement sur les objectifs climatiques de l’UE et le programme de transition énergétique de l’Espagne. Nous considérons qu’il s’agit d’un modèle pour les futurs partenariats public-privé qui intègrent l’innovation, la durabilité et le développement communautaire » ajoute Charles Jiang, vice-président mondial de la DG LONGi Solar, qui ne manque pas de souligner l’impact plus large du projet sur les plans technologiques et touristiques. Le parc technologique de l’ESGC, situé sur l’île de Gran Canaria, rassemblera l’ensemble du portefeuille de technologies de modules de pointe de LONGi, y compris Hi-MO 7, X10 et le nouveau Hi-MO S10. Au total, 22 MW de modules avancés TopCon BC 2.0 et 3.0 seront installés dans diverses zones du parc, mettant en valeur la dernière évolution en matière d’efficacité et de performance photovoltaïques. La zone 4 du parc (PTESGC-4) est destinée aux modules bifaciaux montés au sol et accueillera le Hi-MO S10 72HJD, marquant son premier déploiement aux îles Canaries, avec un volume estimé à 5 MW. S’étendant sur 38 460 m² de terrain caillouteux (types A, B et C), ce tronçon est dédié exclusivement à la production photovoltaïque sans intégration agrivoltaïque.

Le projet a un impact significatif sur l’industrie régionale, l’éducation et le développement communautaire

En revanche, d’autres zones du parc intégreront une gamme variée de modèles d’agriculture solaire pour soutenir l’agriculture durable. Par exemple, PTESGC-1 combine la culture de l’aloe vera sur des structures fixes hautes (56 900 m²), des serres (1 200 m²) pour les légumes, l’agriculture verticale (400 m²), des agritrackers (438 m²) pour les fruits tropicaux et des structures dentelées (413 m²) pour les bananes et les concombres. PTESGC-2 consacre 42 282 m² aux pâturages pour le pâturage du bétail, tandis que PTESGC-4.II soutient les fleurs aromatiques et médicinales sur 17 552 m². Enfin, PTESGC-5 s’étend sur 51 794 m², associant l’aloe vera à diverses espèces florales. Ensemble, ces zones créent un modèle complet d’intégration agrivoltaïque et d’innovation solaire, adapté au paysage écologique et économique de l’île. « Ce projet est une excellente occasion pour LONGi de présenter toute sa gamme de technologies dans le cadre d’une seule initiative. C’est un projet innovant qui nous permet d’explorer différentes solutions et d’étudier leurs performances par rapport à divers besoins du monde réel », a déclaré Hugo Fernández, directeur général de LONGi Solar DG pour l’Europe du Sud. « Nous sommes fiers de contribuer à façonner un avenir énergétique plus propre et plus intelligent pour les îles Canaries, tout en promouvant l’industrie régionale, l’éducation et la gestion de l’environnement. »

Encadré

Calendrier et portée : de l’innovation au raccordement au réseau

La réalisation du projet se déroulera entre 2025 et 2027 :

2025 : Début des premières commandes et des travaux d’ingénierie préparatoires.

2026 : Début de l’installation et de la construction dans les zones clés.

2027 : Achèvement des zones 1, 2, 4, 4.II et 5 du PTESGC, avec raccordement initial au réseau et injection d’énergie.

L’initiative comprendra également un centre d’exposition solaire et une installation de R&D&I, positionnant le site à la fois comme un centre technologique et une destination touristique d’énergie propre. Ces développements seront soutenus par une nouvelle fondation composée d’acteurs privés, publics et internationaux, parmi lesquels LONGi.