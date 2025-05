Le stockage par batterie en Europe augmente de 15 % en 2024, un plan d’action de l’UE sur le stockage de l’Ã©nergie est nÃ©cessaire

Une nouvelle analyse révèle une nouvelle année d’installations record pour le stockage par batterie en Europe, malgré une croissance plus lente d’une année sur l’autre, selon les dernières Perspectives du marché européen du stockage par batterie. 21,9 GWh de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) ont été installés en Europe en 2024, marquant la onzième année consécutive d’installations record, et portant le parc total de batteries de l’Europe à 61,1 GWh. Cependant, le taux de croissance annuel a ralenti à 15 % en 2024, après trois années consécutives de doublement des capacités nouvellement ajoutées.



Le marché des BESS en Europe devrait croître plus rapidement au cours des prochaines années, mais pas aux niveaux requis. Dans le scénario le plus probable pour 2025, 29,7 GWh de stockage par batterie seront installés en Europe, ce qui représente une croissance annuelle de 36 %. D’ici 2029, le rapport prévoit une multiplication par six pour atteindre près de 120 GWh, ce qui portera la capacité totale à 400 GWh (UE-27 : 334 GWh). Cependant, ce chiffre reste bien en deçà des niveaux requis pour répondre aux besoins de flexibilité dans un système énergétique axé sur les énergies renouvelables. Selon l’étude Mission Solar 2040, la capacité des BESS de l’UE-27 doit atteindre 780 GWh d’ici 2030 pour soutenir pleinement la transition. « Si l’Europe est déjà entrée dans l’ère solaire, l’ère du stockage par batterie ne fait que commencer. Avec l’intégration de l’énergie solaire sur tout le continent, il est temps pour les décideurs européens de placer les batteries au centre d’un système énergétique flexible et électrifié. Nous exhortons la Commission européenne à redoubler d’efforts et à présenter un plan d’action de l’UE pour le stockage de l’énergie dans le cadre d’un paquet plus large sur la flexibilité du système énergétique. La récente panne d’électricité dans la péninsule ibérique est un rappel brutal de l’importance de cette situation » analyse Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe.

La Commission européenne doit adopter un plan d’action sur le stockage de l’énergie

Parallèlement à l’analyse de marché, SolarPower Europe formule un certain nombre de recommandations pour atteindre les niveaux requis de batteries en Europe d’ici la fin de la décennie :

La Commission européenne doit adopter un plan d’action sur le stockage de l’énergie dans le cadre d’un paquet de flexibilité plus large, afin d’harmoniser les marchés, de supprimer les obstacles réglementaires et de veiller à ce que le stockage fasse partie intégrante des stratégies énergétiques nationales. Les procédures de raccordement au réseau et les cadres tarifaires doivent être réformés pour faciliter l’accès, privilégier les systèmes hybrides et répartir équitablement les coûts. Les BESS doivent avoir un accès complet et équitable aux marchés de l’électricité, avec des flux de revenus clairs, des cadres de garanties d’origine mis à jour et l’autorisation de cumuler les revenus. Les marchés d’équilibrage doivent devenir pleinement compétitifs et accessibles au stockage, grâce à des normes techniques harmonisées et à des marchés publics transparents.

L’Europe doit améliorer les normes de comptage intelligent et de communication des données pour permettre une gestion de l’énergie en temps réel et une intégration transparente des BESS.

« Avec l’essor de l’énergie solaire sur tout le continent, le besoin de capacité flexible n’a jamais été aussi évident »

La croissance de l’Europe en 2025 dépend des projets de batteries utilitaires à grande échelle qui devraient être mis en service dans le courant de l’année. Le segment des batteries à grande échelle connaît une croissance rapide et, pour la première fois, devrait représenter la plupart des installations de batteries sur le continent cette année. Historiquement, les batteries domestiques ont tiré le marché européen du stockage par batterie, mais 2025 marquera leur baisse pour représenter 33 % du marché. Alors que les effets de la crise énergétique s’estompent – et des programmes de soutien qui y sont associés – les citoyens européens sont moins enclins à installer des batteries à la maison. D’autre part, le stockage commercial et industriel par batterie devrait connaître une légère croissance en 2025, car les entreprises exploitent la sécurité énergétique et la rentabilité que l’énergie solaire et le stockage peuvent offrir. « Le succès de l’énergie solaire en Europe a jeté les bases – aujourd’hui, le stockage par batterie joue un rôle central. Avec l’essor de l’énergie solaire sur tout le continent, le besoin de capacité flexible n’a jamais été aussi évident, et les batteries sont prêtes à livrer. Comme pour les cellules et les modules solaires, les prix de la technologie de stockage par batterie ont chuté rapidement au cours de la dernière décennie. Si nous accordons au stockage la même attention et la même ambition que nous l’avons fait pour l’énergie solaire, l’Europe peut construire un système énergétique résilient basé sur les énergies renouvelables plus rapidement que beaucoup ne le pensent. L’élan est là – il est maintenant temps de passer à l’échelle » précise Markus Elsaesser, PDG de Solar Promotion GmbH.

Encadré

Analyse de l’Espagne à partir du rapport

L’année dernière, l’Espagne a installé moins de 250 MWh de batteries (14e plus grand marché d’Europe 2024). Presque toutes les nouvelles installations étaient des batteries à plus petite échelle (résidentielle ou commerciale + industrielle, pas de service public).

Les installations espagnoles de batteries en 2024 représentent une baisse de 41 % par rapport à 2023, le marché espagnol est en déclin depuis 2022

En 2025, l’Espagne devrait se hisser dans le top 5 des marchés européens des batteries. 1,3 GWh d’énergie solaire devrait être installé, grâce à la relance du segment des services publics.

À la fin de l’année 2024, le rapport estime que l’Espagne disposait de la cinquième plus grande flotte de stockage par batterie d’Europe avec 1,7 GWh, dont environ 90 % sont à petite échelle (résidentielles/C+I, et non utilitaires).

www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/european-market-outlook-for-battery-storage-2025-2029