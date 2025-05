LONGi et ENGIE : un partenariat pour stimuler l’innovation solaire avec la technologie Back Contact du module Hi-MO 9

LONGi Solar Technology, leader mondial de la technologie solaire, a conclu un accord important avec ENGIE pour déployer ses modules avancés Hi-MO 9 dans des projets solaires de grande envergure dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). Une collaboration mondiale qui accélère l’adoption de l’énergie solaire pour les projets au sol de grande envergure grâce à la technologie disruptive de contact arrière !

Cette collaboration entre LONGi et ENGIE marque un tournant dans l’évolution de l’énergie solaire à grande échelle, soulignant la reconnaissance croissante par l’industrie de la technologie en contact arrière (BC) comme une solution qui change la donne pour les installations d’énergie renouvelable à haut rendement.

Pourquoi Hi-MO 9 se démarque ?

Ce partenariat historique entre LONGi et ENGIE souligne le potentiel de transformation des modules Hi-MO 9, alimentés par la technologie BC de pointe. Les modules Hi-MO 9 de LONGi, avec leur puissance maximale de 670 W, leur rendement majeur de 24,8 % et leur bifacialité supérieure jusqu’à 80%, représentent un bond en avant dans l’innovation photovoltaïque. En déplaçant toutes les électrodes des cellules à l’arrière du module, cette conception révolutionnaire élimine les pertes dues à l’ombrage et maximise la capture de la lumière, ce qui se traduit par une efficacité de conversion inégalée dans l’industrie. En outre, cette conception améliore la performance du coefficient de température, garantissant une puissance constante même dans des conditions environnementales difficiles. Associé aux normes de qualité rigoureuses de LONGi, Hi-MO 9 offre aux développeurs une fiabilité inégalée et un rendement optimal à long terme. Cette collaboration entre LONGi et ENGIE devrait redéfinir les standards d’efficacité, de durabilité et de viabilité dans le secteur solaire.

La haute densité de puissance des modules Hi-MO 9 optimise l’utilisation des sols

« La sélection de Hi-MO 9 par ENGIE témoigne de la reconnaissance par le secteur mondial de l’énergie de la technologie BC en tant que frontière ultime de l’innovation solaire », souligne Dennis She, vice-président de LONGi Solar. « La collaboration de LONGi avec ENGIE établit une nouvelle référence pour les déploiements solaires à grande échelle dans le monde entier. Ce partenariat réaffirme notre engagement à fournir des solutions qui redéfinissent l’efficacité, la durabilité et le développement durable. » « Pour ENGIE, ce partenariat avec LONGi reflète notre engagement à mener la transition énergétique mondiale par l’adoption de solutions de pointe, innovantes et durables. Cet accord de collaboration servira de modèle pour le développement solaire à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et permettra de progresser vers un avenir neutre en carbone », ajoute François-Xavier Boul, directeur général d’ENGIE pour la région MENA Renewables & Batteries. Cette collaboration reflète la volonté de LONGi d’harmoniser le progrès technologique et la responsabilité environnementale. La haute densité de puissance des modules Hi-MO 9 optimise l’utilisation des sols, contribuant ainsi à des pratiques de développement plus durables. LONGi et ENGIE s’engagent à respecter des protocoles environnementaux rigoureux tout au long du cycle de vie du projet.