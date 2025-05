Closura lance sur le marchÃ© des ombriÃ¨res solaires avec une solution en aluminium et 100 % franÃ§aise

Closura, concepteur et fabricant français de portails et d’abris extérieurs, innove avec une solution d’ombrière solaire en aluminium. Le plus souvent réservées aux structures en acier, les ombrières solaires s’ouvrent désormais à ce matériau durable, léger et esthétique. Closura, c’est l’alu !

Closura répond à la loi APER en lançant une gamme d’ombrières solaires surmesure, prêtes à poser ou en version « plug and play ». Développées pour les exploitants de parkings, collectivités et grands sites tertiaires, les ombrières Closura allient robustesse, esthétisme (coloris RAL 7016 ou RAL 9010 givrées en standard) et performance énergétique. Leur modularité permet d’optimiser l’installation selon les implantations de parking.

Une opportunité pour les installateurs

Fabriquées en aluminium qualité marine, les ombrières solaires CLOSURA allient robustesse, longévité et esthétisme. Leur structure repose sur quatre poteaux de 110 mm de section, avec deux modes de pose possibles : scellement direct ou platines renforcées (selon conditions spécifiques). Deux choix possibles :

L’ombrière solaire prête à équiper : une structure en aluminium qualité marine, à équiper avec des panneaux au choix ou les panneaux photovolaïque Closura, avec une installation par un professionnel photovoltaïque agréé.

L’ombrière solaire plug and play : une solution complète avec panneaux solaires intégrés, micro-onduleurs et système de câblage. Conçue pour être branchée directement, sans intervention d’un professionnel photovoltaïque agréé.

Des caractéristiques techniques pensées pour la performance et la durabilité

Closura offre un nouveau champ d’opportunités aux professionnels de l’installation solaire : une ombrière en aluminium, conçue en France, esthétique, résistante et pensée pour un montage facilité. La structure aluminium est garantie 25 ans. La pente de toiture est optimisée pour le rendement (5° à 10°).

Parmi les options possibles pour personnaliser l’installation, on retiendra la suppression de poteau d’angle, la prise pour recharge VE, la passerelle de suivi énergétique, les gouttières intégrées, la claustra de fermeture en aluminium. Puissance affichée: jusqu’à 7,5 kWc selon les dimensions

Quid de Closura ?

Acteur majeur de l’innovation en aluminium depuis 2004, Closura conçoit et fabrique des solutions extérieures durables et esthétiques, répondant aux exigences des professionnels du bâtiment. Reprise par Christophe Charles en 2021, l’entreprise, basée à Le Thou (17), propose une large gamme de produits – portails, clôtures, carports, abris et pergolas – et se distingue par son engagement. Avec ses 27 collaborateurs, Closura opère sur l’ensemble du territoire français et exporte également en Belgique, affirmant son rôle de partenaire clé pour des projets architecturaux responsables et performants.