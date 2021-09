LONGi dÃ©voile ses modules Hi-RO Onyx premium Ã  Solar Solutions International 2021 aux Pays-Bas

Avec plus de 250 exposants, plus de 80 conférenciers et une centaine de séminaires, Solar Solutions International, salon professionnel de l’énergie solaire en Europe du Nord-Ouest, a été inauguré le 28 septembre, à l’Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen. LONGi y présente les Hi-RO Onyx premium, ses modules avancés à haute efficacité et haute puissance avec la technologie Zero Bus Bar (ZBB) conçus pour les maisons d’habitation !

LONGi a profité du salon hollandais Solar solution pour lancer ses Hi-RO Onyx, ses tout nouveaux modules haut de gamme conçus pour être utilisés dans toutes les applications sur les toits en résidentiel. Basé sur le wafer monocristallin propriété de LONGi, Onyx adopte la technologie innovante de cellules et de modules solaires pour offrir une efficacité et une fiabilité maximales. La cellule est à moitié coupée avec la technologie Zero Busbar (ZBB), sans barres omnibus visibles.

L’efficacité du module s’élève à 22,2 %.

Onyx est une série de modules haute efficacité et haute puissance conçus pour les applications de toiture dans le segment résidentiel. Il excelle là où une production d’énergie élevée est requise dans un espace limité sur le toit et où l’esthétique se révèle particulièrement importante. La puissance maximale atteint 400Wp et l’efficacité du module s’élève à 22,2 %. La série comprend deux produits de modules monofaciaux. La version entièrement noire (HTB) de 390 Wc affiche une esthétique en adéquation avec les toits typiques des maisons européennes tandis que la version standard (HTH) avec une feuille de fond blanche maximise la puissance de sortie à 400 Wc.

Une garantie produit de 25 ans

Le module Onyx présente une production d’énergie exceptionnelle grâce à sa technologie Zero Busbar (ZBB) avec une capture de lumière maximale et une faible réflexion, une dégradation de la puissance inférieure (première année 1,5%, linéaire et dégradation 0,5%), un coefficient de température maîtrisé (0,29 %/°C) et de meilleures performances à faible irradiation. Ces caractéristiques couplées à la technologie ZBB et l’absence d’ombrage sur la face avant, permet à Onyx de fournir de sacrées performances de puissance. Onyx est livré avec une garantie produit de 25 ans. « Hi-RO Onyx est un nouveau produit du portefeuille LONGi avec des fonctionnalités premium » a commenté Dennis She, Senior de LONGi Solar Vice président. « LONGi Solar dispose désormais d’un portefeuille de produits complet composé de Hi-MO 4, Hi- MO 5, Hi MO N et le nouveau Hi-RO Onyx, avec chaque série de produits optimisée pour différents scénarios d’application. Au lancement, Oynx sera disponible aux Pays-Bas et en Europe du Nord.