Corsica Sole met en service en Lot-et-Garonne sa premiÃ¨re centrale PV construite grÃ¢ce Ã  lâ€™investissement citoyen

La campagne de financement participatif de Corsica Sole pour un parc solaire de Lot-et-Garonne a rencontré un franc succès avec 80 contributeurs locaux et plus de 410 000 € souscrits. La centrale assurera la consommation en électricité de 3 800 habitants tout en évitant près de 8 000 tonnes de CO2 chaque année.



Un nouveau parc photovoltaïque a vu le jour grâce au financement participatif citoyen en ce mois de septembre 2021. Une première pour le producteur d’énergie indépendant, Corsica Sole, qui a offert la possibilité de participer à la transition énergétique de leur territoire aux citoyens du Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot, du Tarn-et-Garonne et du Gers.

L’engagement citoyen pour sa région

La collecte a rencontré un réel succès puisque plus de 410 000 € ont été récoltés dépassant largement l’objectif initial de 350 000 €. 80 éco-financeurs ont acheté les actions de la société porteuse de projet de la centrale sur la plateforme Enerfip, l’un des leaders du financement participatif de projets d’énergies renouvelables. Un investissement qui générera un impact environnemental mesurable puisque que pour chaque 1000 € investi, un souscripteur contribue à la production de 1 500 kW d’électricité, soit plus de 1/5 de sa consommation moyenne annuelle d’électricité. « Ce projet est doublement attractif, explique Savannah Cozette, Directrice des financements structurés de Corsica Sole, en plus de bénéficier de 5% de rendement, chaque citoyen participe directement à la construction de l’avenir de son territoire. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas vouloir assister les bras croisés à la dégradation de notre planète et le succès de notre campagne de financement participatif en est la preuve. Cette opération démontre également que le financement citoyen représente un levier supplémentaire pour faciliter la réalisation de projets d’énergies renouvelables. »

Une centrale solaire d’une puissance de 6,5 MWc

Lauréat d’un appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), ce projet offre une seconde vie à un terrain de 5,7 hectares laissé en jachère depuis des années. Les 18 000 panneaux photovoltaïques de la nouvelle centrale de 6,5 MWc de puissance produiront 7 900 MWh d’électricité par an, soit la consommation annuelle de 3 800 personnes. Ainsi, chaque année, près de 8 000 tonnes de CO2 ne seront pas relâchées dans l’atmosphère.