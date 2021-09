BISOL Supremeâ„¢ offre dÃ©sormais des puissances allant jusquâ€™en 365 Wc

Bisol propose enfin des panneaux solaires en half cut M6 dans la gamme BISOL Supreme™, une gamme unique en capacité d’offrir 25 ans de garantie de puissance de sortie à 100%. Le module BISOL Supreme™ demi-cellules est maintenant disponible dans des puissances allant jusqu’en 365 Wc.

La marque BISOL représente la qualité, la fiabilité, les services axés sur le client et la recherche continue d’innovations technologiques. « À ce stade, nous tenons à montrer notre gratitude à notre équipe de recherche et de développement qui a rendu possible cette nouvelle gamme de panneaux solaires BISOL. La force motrice de nos activités est toujours la satisfaction du client. C’est précisément la raison pour laquelle nous offrons une si large gamme de produits que notre équipe développe sur mesure pour des besoins spécifiques. Nous aurons le plaisir de présenter à Intersolar notre innovation BISOL Supreme, 1er module au monde avec 100 % de puissance de sortie » indique le communiqué.

Bisol sera présent donc sur le salon Intersolar : Stand BISOL A6.170.