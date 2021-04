LONGi coopÃ¨re avec PowerField pour dÃ©velopper un parc solaire aux Pays-Bas

LONGi initie une coopération avec PowerField, son partenaire aux Pays-Bas, pour déployer 15,49 MW de ses modules Hi-MO 4 à Ter Apelkanaal, l’un des trois sites de production du producteur néerlandais de fécule de pomme de terre Royal Avebe. À la suite d’une collaboration entre Royal Avebe et PowerField, un parc de 10 hectares a été construit et, exclusivement équipé de plus de 34 000 modules LONGi, a été connecté au réseau plus tôt ce mois-ci. Les ambitions durables de Royal Avebe sont claires: économiser l’énergie et rendre l’énergie qu’elle utilise plus verte. On estime que la capacité du parc Ter Apelkanaal couvrira les besoins en électricité de plus de 4 000 foyers par an et réduira les émissions de CO2 de près de 8 000 tonnes.

«Nous avons plusieurs grandes usines entourées de beaucoup de terres, mais nous n’avons pas utilisé tout l’espace», a commenté Barbara Huneman, directrice de l’énergie et des affaires publiques de Royal Avebe. «Nous pourrions donc facilement y construire un parc solaire, notre objectif étant d’installer des panneaux solaires sur tous nos sites de production et nos bureaux. De cette manière, nous visons l’horizon 2050, l’année où nous devons être totalement neutres en CO2. »

Ter Apelkanaal est le deuxième projet que PowerField opère lui-même. «C’est vraiment bien que nous puissions transformer des terres qui ne sont pas adaptées à un usage agricole en un parc solaire. De cette manière, nous utilisons à bon escient l’espace disponible et aidons des organisations telles que Royal Avebe dans leurs projets de développement durable », a ajouté Ivo van Dam, directeur de la technologie de PowerField. «La coopération avec LONGi s’est déroulée sans heurts. Même compte tenu de nos normes de qualité et de RSE élevées, ils ont pu répondre facilement à nos exigences. »

«LONGi est ravi de coopérer avec PowerField pour développer des parcs solaires durables et verts aux Pays-Bas. Nous avons fait des progrès significatifs sur le marché de la DG (Production Distribuée) avec nos partenaires néerlandais depuis 2018. Nous sommes confiants dans la fourniture de nos modules de pointe aux propriétaires de projets de grande envergure au sol et oeuvrons ensemble vers les objectifs de développement durable du pays », a commenté Dennis She, vice-président principal de LONGi Solar.