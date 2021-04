CRE : publication des tarifs du deuxiÃ¨me trimestre pour les installations PV de puissance infÃ©rieure ou Ã©gale Ã  100 kWc

La CRE publie les tarifs d’achat du deuxième trimestre pour les installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 100 kWc, ainsi que la valeur des coefficients de dégressivité qui s’appliqueront aux tarifs du troisième trimestre. Côté tarif en moins de 3 kWc, il se monte à 17,79 c€/kWc et à 15,12 c€/kWc entre 3 et 9 kWc. Entre 9 et 36 kWc, le traif passe sous les 11 c€/kWc à 10,95 et entre 36 et 100 kWc, il affiche 9,52 c€/kWc.

La CRE calcule également les coefficients de dégressivité qui s’appliqueront sur les tarifs pour le trimestre suivant. Ainsi, les tarifs d’achat baisseront au troisième trimestre de 1,35 % et 2,46 %, respectivement pour la tranche 0-9 kWc et la tranche 9-100 kWc. Ces coefficients permettent à la filière photovoltaïque d’avoir une meilleure visibilité quant à l’évolution des tarifs d’achat pour le trimestre. Les tarifs pourront toutefois être corrigés d’une part, par le coefficient d’indexation K reflétant les évolutions des coûts de la main d’œuvre et de la production pour le marché français et d’autre part, par des coefficients d’urgence si les demandes complètes de raccordement effectuées au cours du trimestre en cours (du 1er avril au 30 juin 2021) s’avéraient particulièrement importantes.