Mirova entre au capital du producteur d’Ã©nergie solaire et de stockage Corsica Sole

Le développeur, exploitant et producteur d’énergie solaire et de stockage Corsica Sole consolide sa croissance et signe un accord stratégique avec Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable. Mirova prend ainsi une part minoritaire du capital de la société et met en place un programme de financement obligataire pour un investissement total qui pourrait atteindre 80M€.

Corsica Sole a signé un accord avec Mirova pour lui ouvrir son capital lui permettant de poursuivre le financement de son développement. Avec ce partenariat, Mirova sécurise le premier investissement de son fonds Mirova Energy Transition V[1], dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique et deviendra ainsi, dès le premier closing du fonds, l’actionnaire de référence de Corsica Sole aux côtés de ses fondateurs historiques, Paul Antoniotti et Michael Coudyser.

Renforcer notre capacité de développement et d’innovation

« Cette levée de fonds va accélérer le changement d’échelle pour notre développement tout en respectant nos valeurs, explique Michael Coudyser, Directeur Général et fondateur de Corsica Sole. Ce partenariat avec Mirova, investisseur de référence dans les Énergies Renouvelables va renforcer notre capacité de développement et d’innovation pour répondre à l’urgence de la transition énergétique en France et à l’étranger. » Cette opération s’inscrit dans une relation de longue durée puisque Mirova a accompagné la société depuis 2014 en finançant en quasi-fonds propres plus de 15 projets avec stockage, et en entrant au capital de la filiale DRIVECO. « Nous avons choisi Corsica Sole pour la qualité et la fiabilité de ses équipes, sa pérennité et ses valeurs, indique Raphael Lance, Directeur des Fonds Infrastructures de Transition Energétique de Mirova. Il est important pour nous d’investir dans une société qui a démontré son savoir-faire dans la gestion des projets innovants, et qui aujourd’hui a développé un savoir-faire unique dans la production, le stockage d’électricité et la construction de réseaux de bornes de recharge. A leur côté depuis de nombreuses années, nous nous réjouissons de pouvoir accompagner les deux fondateurs de Corsica Sole, Paul Antoniotti et Michael Coudyser, dans cette nouvelle phase de croissance de leur société. ».

Etre au plus près du terrain

Corsica Sole s’est donné pour mission de participer à la transition énergétique en travaillant les solutions les plus vertueuses : la société privilégie les technologies à faible impact carbone, et garantit le recyclage de 100 % des modules photovoltaïques installés. Corsica Sole développe et exploite des projets sur l’ensemble du territoire français, et possède des bureaux à Paris, Bastia, Bordeaux, Marseille, ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion, pour être au plus près du terrain. Corsica Sole a été accompagné sur cette transaction par Nomura, LPA-CGR et BKP & Associés, et Mirova par Tevali Partners, Cliperton et Everoze.