LONGi atteint son record de bancabilitÃ© dans les derniers rÃ©sultats de Bloomberg NEF

LONGi Solar vient d’enregistrer ces derniers jours sa plus haute note de bancabilité publiée dans le Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dans la catégorie « Module solaire et onduleur Bankability 2019 ».

BNEF a enquêté auprès de banques, de fonds, de développeurs, d’EPC et d’entreprises de due diligence technique sur 48 fabricants de modules considérés comme bancables (c’est-à-dire qui peuvent être utilisés dans des projets solaires avec une dette sans recours). Dans les résultats de 2019, LONGi a progressé de manière significative à 91%, son plus haut niveau jamais enregistré. Une indication claire de la maturité de LONGi en tant que marque établie du secteur !

LONGi a également reçu une «étoile» indiquant qu’il s’agit d’un «Top Performer» PV Evolution Labs (PVEL) 2019 sur le tableau de bord de fiabilité des modules PV. Les modules LONGi ont ainsi été nommés «Top Performer» parmi les 4 PVEL catégories de test : chaleur humide, cyclage thermique, charge mécanique et potentiel induit tests de dégradation (PID). Le BNEF a également nommé «Les 15 principales marques de modules PV utilisées dans des projets financés par des prêts à terme» depuis 1er juillet 2017. Les trois principales marques ont fourni près de 5 GW de contrats à terme. LONGI est le deuxième marque la plus utilisée avec 1 447 MW financés.

LONGi s’est également classé comme le fabricant de modules le plus solvable. Le BNEF utilise le Altman- Score Z – une combinaison de ratios financiers – pour accéder à la solvabilité des fabricants. Il est un indicateur du risque de faillite d’une entreprise au cours des deux prochaines années. LONGi était obtenu un score de 3,1, ce qui indique une bonne santé financière et un risque de faillite faible. Le score Altman-Z de LONGi est le plus élevé parmi les pure players de la fabrication de modules.

En plus de sa bancabilité et de sa fiabilité, LONGi opère également à grande échelle parmi les plus grands fabricants d’énergie solaire, en termes de capacité de production existante et en prévision. Ainsi, selon l’analyse en cours des annonces d’extension de la capacité mondiale par PV Tech, la capacité totale d’assemblage de modules LONGi devrait dépasser 13 GW en 2019. De quoi devenir le premier fabricant mondial de modules avec la dernière expansion des capacités de production du groupe !