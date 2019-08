BONNECABANE , la solution pour se lancer dans lâ€™autoconsommation sans toucher Ã  sa toiture

Implanter une installation solaire sans échafaudage, sans trou dans le toit, sans passages de câbles à travers la maison, sans raccord d’étanchéité entre couverture et panneaux, ni aucun risque de fuite d’eau, c’est possible avec le concept de BONNECABANE, une cabane de jardin de 9 m² en bois massif de 75 mm d’épaisseur et bardage alu. BONNECABANE est à la fois un espace de rangement, stockage, atelier, local technique, pièce de bien-être ou de loisirs créatifs mais aussi une solution inédite de production d’énergie solaire simple et efficace qui participe pleinement à la transition énergétique.

BONNECABANE n’est pas un kit à monter soi-même. Plug and play, il en offre la rapidité et la souplesse d’installation, mais avec les performances d’une réalisation par des professionnels de la construction. Totalement innovante, BONNECABANE est entièrement fabriquée en atelier avec un contrôle qualité très strict à toutes les étapes, de l’assemblage jusqu’à la livraison. Le module BONNECABANE est équipé de six panneaux photovoltaïques de 330 Wc garantis 15 ans pour une puissance totale de près de 2 kWc ainsi que de trois micro-onduleurs garantis constructeurs 10 ans. Cette installation va produire entre 1600 et 2 200 kWh par an selon les conditions d’ensoleillement et la localisation géographique.

Une prise permet d’injecter cette énergie gratuite directement sur les appareils en service à l’instant en mettant à profit la production des heures ensoleillées pour faire fonctionner différents équipements de la maison : machine à laver, lave-vaisselle, cumulus d’eau chaude, pompe de piscine… Ce pilotage peut être optimisé grâce à une box de gestion numérique qui gère les mises en service de ces appareils et vous en informe par une application sur votre mobile. L’énergie produite peut également être utilisée en mode stockage actif pour recharger les batteries d’un vélo, d’outillage portatif ou compléter la recharge d’une voiture. BONNECABANE, une solution pratique et durable dans une optique d’autoconsommation…