LONGi atteint le niveau de leadership en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ© de l’eau avec la note Â« A- Â» du CDP

LONGi a obtenu pour la première fois la note « A- » pour la sécurité de l’eau de la part du CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation environnementale mondiale à but non lucratif. Cette reconnaissance fait de LONGi l’entreprise leader de l’industrie chinoise des énergies renouvelables et du photovoltaïque pour la gestion de l’eau. Pour la deuxième année consécutive, l’entreprise a également obtenu la note « B » du CDP en matière de changement climatique, qui évalue plus de 9 500 entreprises dans le monde en fonction de leur performance et de leur transparence en matière de changement climatique.

LONGi a réalisé 118 projets d’économie d’eau

LONGi a mis en œuvre une politique globale de gestion de l’eau axée sur :

Conformité environnementale

La conservation de l’eau comme priorité

Utilisation efficace de l’eau

Gouvernance scientifique

Chaque année, LONGi réalise un inventaire de la consommation d’eau dans ses usines mondiales à l’aide de l’atlas des risques liés à l’eau du World Resources Institute (WRI). Ces données aident à fixer des objectifs de conservation basés sur les niveaux de risque locaux liés à l’eau. En 2023, LONGi a réalisé 118 projets d’économie d’eau dans l’ensemble de ses activités. En explorant d’autres sources d’eau et en optimisant les processus de production, l’entreprise a réduit sa consommation totale d’eau de 12,75 % d’une année sur l’autre, économisant ainsi 5,5 millions de tonnes d’eau par an. Par rapport à son année de référence, l’entreprise a réduit sa consommation d’eau de 33,52 %. Depuis 2020, LONGi participe aux questionnaires du CDP sur le changement climatique et la sécurité de l’eau. L’obtention récente du niveau de leadership de l’entreprise en matière de sécurité de l’eau reflète son engagement continu envers le développement durable.

Le CDP et son système de notation

Le CDP est le plus grand système indépendant au monde de divulgation environnementale, aidant les entreprises, les investisseurs et les gouvernements à gérer leurs impacts environnementaux. L’organisation évalue les entreprises dans trois domaines clés : le changement climatique, les forêts et la sécurité de l’eau. Ces notations sont largement utilisées pour guider les décisions d’investissement et d’approvisionnement et améliorer les performances ESG (environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise) des entreprises. En 2024, plus de 3 600 entreprises chinoises ont divulgué des données au CDP. Selon un rapport du CDP, six pays sur dix risquent d’être exposés à une utilisation non durable de l’eau d’ici 2050, ce qui souligne la nécessité de trouver des solutions urgentes de gestion de l’eau.