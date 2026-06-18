LONGi apporte la sÃ©curitÃ© prÃ©dictive des batteries en France avec le lancement de sa gamme de stockage LONGi ONE

Hi-MO One Pro associe cinq technologies clÃ©s intÃ©grÃ©es, une sÃ©curitÃ© prÃ©dictive certifiÃ©e TÃœV et une capacitÃ© de secours Ã©volutive pour les environnements Ã©nergÃ©tiques commerciaux et industriels complexes. High tech le stockage LONGiÂ !

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LONGi a prÃ©sentÃ© LONGi ONE en France, une nouvelle gamme de solutions de stockage d’Ã©nergie conÃ§ue pour les acteurs des secteurs commerciaux et industriels confrontÃ©s Ã une complexitÃ© Ã©nergÃ©tique croissante, Ã l’Ã©lectrification des usages et Ã des exigences accrues en matiÃ¨re de rÃ©silience opÃ©rationnelle.

Une plateforme dÃ©veloppÃ©e pour les entreprises qui recherchent un meilleur contrÃ´le de leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques

Au cÅ“ur de cette gamme se trouve le Hi-MO One Pro, une plateforme hybride de stockage d’Ã©nergie modulaire de 261 kWh qui rÃ©unit la gestion intelligente de l’Ã©nergie, la gestion des batteries, la conversion de puissance, la gestion thermique ainsi que la technologie brevetÃ©e de sÃ©curitÃ© prÃ©dictive iCCS de LONGi, certifiÃ©e TÃœV, au sein d’une architecture unique et coordonnÃ©e. Le systÃ¨me de surveillance au niveau cellulaire analyse en continu le comportement des batteries et les principaux paramÃ¨tres de fonctionnement afin d’identifier des anomalies plusieurs mois avant l’apparition potentielle d’Ã©vÃ©nement dâ€™emballement thermique. Cette capacitÃ© favorise une maintenance proactive et renforce la sÃ©curitÃ© opÃ©rationnelle. Hi-MO One Pro rÃ©pond Ã des applications allant de l’optimisation de l’autoconsommation et de l’Ã©crÃªtage des pointes de consommation jusqu’Ã l’alimentation de secours, les micro-rÃ©seaux et les systÃ¨mes hybrides photovoltaÃ¯que-stockage. L’introduction de LONGi ONE reflÃ¨te la stratÃ©gie de l’entreprise visant Ã complÃ©ter sa technologie photovoltaÃ¯que avancÃ©e Ã contact arriÃ¨re par des solutions intelligentes de stockage d’Ã©nergie. Cette plateforme a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ©e pour les entreprises qui recherchent un meilleur contrÃ´le de leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, une plus grande autonomie Ã©nergÃ©tique et une capacitÃ© de secours fiable tout en intÃ©grant la production d’Ã©nergie renouvelable Ã leurs activitÃ©s quotidiennes.

Architecture systÃ¨me intÃ©grÃ©e pour simplifier le dÃ©ploiement et l’exploitation

Le Hi-MO One Pro intÃ¨gre cinq technologies clÃ©s dÃ©veloppÃ©es en interne au sein d’une architecture systÃ¨me unique : gestion intelligente de l’Ã©nergie (EMS), gestion des batteries (BMS), conversion de puissance (PCS), gestion thermique (TMS) et technologie de sÃ©curitÃ© prÃ©dictive iCCS brevetÃ©e par LONGi. Cette conception intÃ©grÃ©e rÃ©duit le nombre d’interfaces entre les diffÃ©rents composants et permet une coordination plus Ã©troite entre le matÃ©riel, les logiciels et les fonctions de sÃ©curitÃ©. Elle simplifie Ã©galement l’installation, la mise en service, la maintenance et l’assistance Ã long terme. La plateforme offre une capacitÃ© de stockage de 261 kWh et peut Ãªtre configurÃ©e avec une puissance de conversion de 125 kW ou 250 kW. Des versions dÃ©diÃ©es en configuration AC et DC permettent une conception flexible du systÃ¨me et rÃ©pondent Ã un large Ã©ventail de scÃ©narios d’application. L’intÃ©gration directe de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques grÃ¢ce Ã une entrÃ©e MPPT de 63 kW permet un fonctionnement hybride associant rÃ©seau Ã©lectrique, groupes Ã©lectrogÃ¨nes diesel et charges Ã©lectriques au sein d’une architecture unique. Cette approche convient notamment Ã l’optimisation de l’autoconsommation, Ã l’Ã©crÃªtage des pointes, Ã la participation aux mÃ©canismes de flexibilitÃ©, Ã l’augmentation de la capacitÃ© disponible des transformateurs ainsi qu’aux configurations hybrides photovoltaÃ¯que-stockage-diesel. Pour les entreprises confrontÃ©es Ã des contraintes de raccordement au rÃ©seau ou Ã des besoins croissants liÃ©s Ã l’Ã©lectrification, la plateforme permet de rÃ©duire les pointes de consommation grÃ¢ce Ã une gestion intelligente de l’Ã©nergie et du stockage. Dans certaines applications, elle peut ainsi diffÃ©rer ou rÃ©duire la nÃ©cessitÃ© d’investissements coÃ»teux dans les transformateurs ou les infrastructures de rÃ©seau.

Une architecture de stockage Ã©volutive pour rÃ©pondre Ã l’Ã©volution des besoins Ã©nergÃ©tiques

Hi-MO One Pro repose sur une conception modulaire par armoires qui permet d’augmenter progressivement les capacitÃ©s du systÃ¨me en fonction de l’Ã©volution des besoins. En configuration AC, plusieurs unitÃ©s peuvent Ãªtre connectÃ©es en parallÃ¨le afin d’accroÃ®tre simultanÃ©ment la puissance et la capacitÃ©. En configuration DC, des armoires supplÃ©mentaires permettent d’augmenter la capacitÃ© de stockage indÃ©pendamment de la puissance installÃ©e. Selon la configuration du systÃ¨me et le profil de consommation, des durÃ©es d’alimentation de secours pouvant atteindre 24 heures sont possibles, ce qui contribue au maintien des activitÃ©s critiques lors d’interruptions du rÃ©seau. Les environnements d’application typiques comprennent les sites industriels, les centres logistiques, les bÃ¢timents commerciaux, les exploitations agricoles et les infrastructures Ã forte intensitÃ© de donnÃ©es. Cette architecture Ã©volutive permet des investissements par Ã©tapes tout en conservant une conception cohÃ©rente pendant toute la durÃ©e de vie du projet.

Surveillance prÃ©dictive au niveau cellulaire

La technologie brevetÃ©e iCCS constitue l’un des principaux Ã©lÃ©ments diffÃ©renciants du Hi-MO One Pro. Ce systÃ¨me d’alerte prÃ©coce certifiÃ© TÃœV surveille en permanence le comportement des batteries au niveau cellulaire et analyse des paramÃ¨tres tels que la tension, la tempÃ©rature, la formation de gaz, l’ouverture des soupapes de sÃ©curitÃ©, les fuites d’Ã©lectrolyte et l’Ã©volution de la rÃ©sistance interne. Les variations de rÃ©sistance interne des cellules peuvent Ãªtre dÃ©tectÃ©es jusqu’Ã trois Ã six mois avant l’apparition potentielle de phÃ©nomÃ¨nes thermiques critiques. Le systÃ¨me est Ã©galement capable de dÃ©tecter une formation prÃ©coce de gaz plus de 25 minutes avant l’apparition de conditions critiques et d’identifier l’ouverture des soupapes plusieurs minutes avant un Ã©ventuel emballement thermique. Ces capacitÃ©s offrent aux exploitants davantage de temps pour rÃ©agir et une meilleure visibilitÃ© sur l’Ã©tat de santÃ© des batteries. L’architecture de sÃ©curitÃ© associe cette surveillance prÃ©dictive Ã des systÃ¨mes de dÃ©tection de gaz combustibles, d’extraction des gaz, de suppression par aÃ©rosol, ainsi qu’Ã des dispositifs de dÃ©tection de fumÃ©e et de chaleur et Ã une interface de protection incendie. La plateforme est conforme Ã la norme NFPA 855 ainsi qu’aux principales normes IEC et UL. Cette approche favorise une maintenance proactive, amÃ©liore la fiabilitÃ© opÃ©rationnelle, rÃ©duit les risques d’arrÃªt imprÃ©vu et renforce la sÃ©curitÃ© du systÃ¨me tout au long de sa durÃ©e de vie.