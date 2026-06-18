EM-Power Europe : des startups font figure de pionniers en matiÃ¨re de rÃ©duction des coÃ»ts de lâ€™Ã©nergie

Dans la Start-up Area du hall C4 dâ€™EM-Power Europe, quelque 170 jeunes entreprises prÃ©senteront leurs produits et services destinÃ©s Ã un approvisionnement en Ã©nergie renouvelable efficace et Ã©conomique. GrÃ¢ce Ã une planification Ã©nergÃ©tique intelligente, une gestion de la charge par IA et de nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires, les startups aident entreprises et consommateurs finaux Ã rÃ©duire leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ© et Ã commercialiser leur flexibilitÃ© de maniÃ¨re rentable. ExplicationsÂ !

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Lâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine Ã©olienne et photovoltaÃ¯que est nettement moins chÃ¨re que celle issue du gaz et du charbon. Pourtant, cette production varie et dÃ©pend des conditions mÃ©tÃ©orologiques, de lâ€™heure de la journÃ©e et de la saison. Câ€™est surtout pendant les mois dâ€™Ã©tÃ© que les prix sur le marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© fluctuent considÃ©rablement au cours de la journÃ©e. Pour les consommateurs, cela signifie que ceux qui gÃ¨rent leurs besoins Ã©nergÃ©tiques avec flexibilitÃ© en fonction des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et des redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau rÃ©duisent leur facture tout en bÃ©nÃ©ficiant de nouvelles sources de revenus. Les startups exploitent ce potentiel grÃ¢ce Ã leurs solutions innovantes. Cinq jeunes pousses prÃ©sentes au salon EM-Power Europe illustrent la diversitÃ© de leurs approches.

Planifier et Ã©valuer les projets Ã©nergÃ©tiques Ã lâ€™aide dâ€™un outil cloud

Pour pouvoir exploiter lâ€™Ã©nergie avec souplesse, une solide base de planification est indispensable. Câ€™est lÃ quâ€™intervient la startup Volterica GmbH, implantÃ©e Ã Wuppertal. Elle a mis au point un outil cloud de planification et de simulation qui sert de Â«Â simulateur de scÃ©nariosÂ Â», afin de gagner en fiabilitÃ© lors de la planification et dâ€™Ã©viter les mauvais investissements. Cet outil permet de simuler diffÃ©rents scÃ©narios, dâ€™Ã©valuer rapidement et de maniÃ¨re dÃ©taillÃ©e les investissements dans les projets Ã©nergÃ©tiques, de modÃ©liser intÃ©gralement des installations industrielles complexes, dâ€™optimiser lâ€™autoconsommation et de limiter les pics de consommation. Â«Â Nous proposons un logiciel tout-en-un pour la planification Ã©nergÃ©tiqueÂ Â», explique Jan-Eric WÃ¶rheide, fondateur et directeur de Volterica. Ce logiciel est particuliÃ¨rement adaptÃ© aux entreprises comptant entre 50 et 500 employÃ©s, ainsi que pour les planificateurs et les dÃ©veloppeurs. Les fabricants de composants peuvent Ã©galement lâ€™utiliser pour simuler des installations de chauffage et de refroidissement dans le systÃ¨me de leurs clients.

RÃ©duire les coÃ»ts grÃ¢ce Ã la gestion de la charge

La startup munichoise Cleverwatt GmbH a conÃ§u une plateforme destinÃ©e aux secteurs de lâ€™industrie et du commerce, qui rassemble tous les leviers essentiels pour rÃ©duire sa facture dâ€™Ã©lectricitÃ©Â : de la flexibilisation des processus de chauffage et de refroidissement Ã lâ€™infrastructure de recharge, en passant par lâ€™autoproduction dâ€™Ã©lectricitÃ© et le stockage. Les PME des secteurs de la transformation alimentaire, de la mÃ©tallurgie et de la logistique, dont la consommation Ã©lectrique dÃ©passe 500 mÃ©gawattheures par an, peuvent tirer parti de cette plateforme pour piloter leurs opÃ©rations courantes et leurs installations. Â«Â Nous proposons des analyses de potentiel globales, optimisons la stratÃ©gie dâ€™approvisionnement et mettons en Å“uvre une gestion de la charge pilotÃ©e par IAÂ Â», souligne Alexander Heisele, lâ€™un des fondateurs de lâ€™entreprise. Il est ainsi possible de rÃ©duire les pointes de charge, maximiser lâ€™autoconsommation issue de son installation photovoltaÃ¯que domestique, diminuer les redevances dâ€™accÃ¨s au rÃ©seau et commercialiser sa flexibilitÃ© sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie. Les Ã©conomies rÃ©alisÃ©es sur la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© peuvent atteindre 15 Ã 30Â pour cent.

Produire de la chaleur industrielle Ã partir dâ€™Ã©lectricitÃ© bon marchÃ©

Dans lâ€™industrie, la production de chaleur industrielle reprÃ©sente un facteur de coÃ»t important. Afin de rÃ©duire ces coÃ»ts, la sociÃ©tÃ© Celsio GmbH sâ€™est fixÃ© pour objectif de maximiser la production de chaleur lorsque lâ€™Ã©lectricitÃ© est peu onÃ©reuse. La jeune pousse munichoise sâ€™appuie sur un algorithme basÃ© sur lâ€™intelligence artificielle. Il permet dâ€™exploiter de maniÃ¨re ciblÃ©e les fluctuations de prix du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©, afin de rÃ©duire les coÃ»ts des industries Ã forte consommation de chaleur, telles que les secteurs de la chimie, du papier et de lâ€™agroalimentaire. Celsio se positionne comme un fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© destinÃ©e Ã la production de chaleur industrielle durable et Ã©conomique. GrÃ¢ce Ã un fonctionnement hybride, câ€™est-Ã -dire en associant installations thermiques existantes et production de chaleur Ã©lectrique, ou en utilisant un accumulateur thermique, il est possible de flexibiliser la production de chaleur au fil du temps. Â«Â Nous concevons le logiciel, utilisons le matÃ©riel de nos partenaires et pouvons ainsi proposer Ã nos clients une offre complÃ¨teÂ Â», prÃ©cise Tim Engelmann, son cofondateur.

SystÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie pilotÃ© par IA

Les sites Ã forte charge Ã©lectrique sont le cÅ“ur de mÃ©tier de la startup nÃ©erlandaise Zympler. Cette jeune pousse propose un systÃ¨me de gestion de lâ€™Ã©nergie (EMS) pilotÃ© par IA, qui surveille et pilote les flux dâ€™Ã©nergie en temps rÃ©el de maniÃ¨re proactive. Â«Â Notre logiciel aide les gestionnaires Ã rester dans les limites de leur rÃ©seau, rÃ©duire leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et gÃ©rer intelligemment leurs actifs flexiblesÂ Â», confie Tom Selten, cofondateur de Zympler. Cette plateforme nâ€™est pas un simple outil de surveillance, mais fait office de Â«Â Digital Chief Energy OfficerÂ Â». Elle permet aux entreprises dâ€™obtenir la maÃ®trise complÃ¨te de leurs installations Ã©nergÃ©tiques, telles que leurs onduleurs photovoltaÃ¯ques, leurs systÃ¨mes de stockage et leurs bornes de recharge. Zympler fonctionne indÃ©pendamment du matÃ©riel, ce qui constitue un atout dÃ©terminant en pratique, car, souvent, les systÃ¨mes provenant de diffÃ©rents fournisseurs sont combinÃ©s.

Tirer parti de la flexibilitÃ© dans les immeubles collectifs

Lâ€™industrie et le secteur commercial ne sont pas les seuls Ã tirer profit de la flexibilisation de la consommation de lâ€™Ã©lectricitÃ©. De nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires voient Ã©galement le jour dans le secteur du bÃ¢timent. La startup suisse Zevvy a mis au point une plateforme en ligne intelligente qui sâ€™adresse aux prestataires de services, aux sociÃ©tÃ©s immobiliÃ¨res, aux fournisseurs dâ€™Ã©nergie et aux entreprises spÃ©cialisÃ©es dans le solaire, notamment en Suisse et en Allemagne. Cette plateforme facilite la facturation du chauffage, de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire, de la mobilitÃ© Ã©lectrique ou de lâ€™eau. Il est Ã©galement possible dâ€™y intÃ©grer lâ€™autoconsommation collective. Â«Â Comme nous ne fabriquons pas notre propre matÃ©riel et que nous sommes donc indÃ©pendants, tous les systÃ¨mes peuvent Ãªtre connectÃ©s, et notre plateforme sâ€™intÃ¨gre ainsi de maniÃ¨re transparente aux systÃ¨mes et processus existantsÂ Â», commente Andreas RÃ¼egger, responsable du dÃ©veloppement commercial de Zevvy. GrÃ¢ce Ã lâ€™automatisation et Ã une logique de facturation intelligente, la charge administrative peut Ãªtre rÃ©duite jusquâ€™Ã 40Â pour cent.

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EncadrÃ©

Les startups sur le devant de la scÃ¨ne Ã The smarter E Europe

Le programme de confÃ©rences de la Start-up Stage, dans le hall C4, tÃ©moigne Ã©galement de la grande diversitÃ© des innovations proposÃ©es par les startups. RÃ©parties en blocs thÃ©matiques, les jeunes pousses y prÃ©senteront leurs solutions pendant les trois jours du salon. Le premier jour du salon, le 23 juin, des startups monteront notamment sur scÃ¨ne pour prÃ©senter comment elles rÃ©duisent la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© de lâ€™industrie et du commerce grÃ¢ce Ã lâ€™intelligence artificielle, aux jumeaux numÃ©riques et aux prÃ©visions avancÃ©es. Parmi les autres thÃ©matiques phares figurent notamment Â«Â Raccordement au rÃ©seau, infrastructures et conformitÃ©Â Â» ou Â«Â Prosommateurs, flexibilitÃ© et communautÃ©s Ã©nergÃ©tiquesÂ Â».

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