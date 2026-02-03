Estonie : Hertz 1, lâ€™un des plus grands parcs de stockage par batteries dâ€™Europe continentale, inaugurÃ© Ã  Kiisa

La Baltic Storage Platform (BSP) â€“ coentreprise rÃ©unissant Evecon, leader balte des Ã©nergies renouvelables, le producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie solaire Corsica Sole, et le gestionnaire dâ€™investissements durables Mirova â€“ vient dâ€™inaugurer officiellement le systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS) Hertz 1, situÃ© Ã Kiisa. Un Ã©quipement majeur quant Ã lâ€™impact stratÃ©gique sur la sÃ©curitÃ© nationaleÂ !

Cette mise en service marque une Ã©tape historique pour le secteur Ã©nergÃ©tique balte. DotÃ© dâ€™une capacitÃ© de stockage de 200 MWh, Hertz 1 est le premier de deux projets stratÃ©giques majeurs (Hertz 1 et Hertz 2, chacun dâ€™une puissance de 100 MW / 200 MWh), conÃ§us pour stabiliser le systÃ¨me Ã©lectrique des pays baltes suite Ã la synchronisation avec le rÃ©seau Ã©lectrique continental europÃ©en.

Le projet a Ã©tÃ© rendu possible grÃ¢ce Ã un financement structurant de 85,6 millions dâ€™euros, sÃ©curisÃ© fin 2025 auprÃ¨s de la Banque europÃ©enne pour la reconstruction et le dÃ©veloppement (EBRD), de la Banque nordique dâ€™investissement (NIB) et dâ€™Edmond de Rothschild Asset Management.

Des services flexibles au service de la stabilitÃ© du rÃ©seau

La mise en service de Hertz 1 constitue une avancÃ©e majeure pour lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique estonien. En fournissant des services de rÃ©gulation rapide de frÃ©quence, lâ€™installation garantit la rÃ©silience du rÃ©seau Ã©lectrique, y compris en cas de variations de la production renouvelable ou de perturbations imprÃ©vues. Lâ€™installation est conÃ§ue pour intervenir sur lâ€™ensemble des marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ© et des services systÃ¨me, notamment la rÃ©serve de confinement de frÃ©quence (FCR), les rÃ©serves de restauration de frÃ©quence automatiques et manuelles (aFRR et mFRR), ainsi que les marchÃ©s intraday et day-ahead, permettant un soutien flexible et rÃ©actif du systÃ¨me Ã©lectrique. GrÃ¢ce Ã sa participation simultanÃ©e Ã plusieurs marchÃ©s, Hertz 1 est un actif orientÃ© marchÃ©, capable de rÃ©pondre en temps rÃ©el aux besoins du systÃ¨me. Cette flexibilitÃ© opÃ©rationnelle contribue Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau, Ã lâ€™efficacitÃ© des marchÃ©s et Ã lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables, tout en renforÃ§ant la fiabilitÃ© globale du systÃ¨me Ã©lectrique.

RÃ©duction de la volatilitÃ© des prix pour les consommateurs

Au-delÃ de la stabilitÃ© du rÃ©seau, le stockage dâ€™Ã©nergie Ã grande Ã©chelle joue un rÃ´le croissant dans la limitation de la volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©. En stockant lâ€™Ã©nergie lorsque les coÃ»ts de production sont faibles et en la restituant lors des pÃ©riodes de forte demande, Hertz 1 contribue Ã attÃ©nuer les fluctuations extrÃªmes des prix observÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es, tout en favorisant un meilleur Ã©quilibre entre production et consommation. Le stockage par batteries constitue Ã©galement un levier essentiel pour lâ€™intÃ©gration massive des Ã©nergies renouvelables Ã faible coÃ»t. En valorisant les surplus de production renouvelable lorsque les prix sont bas et en les rendant disponibles lors des pics de demande, Hertz 1 maximise la valeur de la production renouvelable et soutient un systÃ¨me Ã©lectrique plus efficace et plus fiable. Â« Ce projet dÃ©montre deux rÃ©alitÃ©s. PremiÃ¨rement, les investisseurs privÃ©s sont capables et dÃ©sireux de soutenir de grands projets Ã©nergÃ©tiques en Estonie. DeuxiÃ¨mement, le futur est dÃ©jÃ lÃ . Il y a dix ans, ce site aurait Ã©tÃ© le plus grand parc de batteries lithium-ion au monde ; il y a trente ans, cela aurait relevÃ© de la science-fiction Â» souligne le ministre estonien de lâ€™Ã‰nergie et de lâ€™Environnement, Andres Sutt. Karl-Joonatan Kvell, directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Evecon, a ajoutÃ© : Â« Ã€ compter dâ€™aujourdâ€™hui, la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique de lâ€™Estonie est considÃ©rablement renforcÃ©e. Avec Hertz 1, notre systÃ¨me Ã©lectrique gagne une rÃ©silience comparable Ã lâ€™ajout dâ€™une grande centrale de production. Hertz 1 est une infrastructure critique qui nous permet de gÃ©rer notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique avec confiance, tout en accÃ©lÃ©rant la transition vers des Ã©nergies bas carbone et renouvelables. Â»

Innovation technologique

SituÃ© Ã seulement 25 km de Tallinn, Hertz 1 intÃ¨gre une premiÃ¨re technologique majeure pour lâ€™Estonie : un raccordement haute tension au rÃ©seau de transport 330 kV via un cÃ¢ble souterrain. Cette configuration renforce la rÃ©silience physique de lâ€™infrastructure et Ã©tablit un nouveau standard pour lâ€™intÃ©gration du stockage Ã grande Ã©chelle au rÃ©seau national. Le site repose sur une architecture modulaire composÃ©e de 54 conteneurs, abritant 2328 modules de batteries. Chaque conteneur intÃ¨gre les racks de batteries, les systÃ¨mes de refroidissement, de protection incendie et de supervision, constituant une unitÃ© de stockage autonome, sÃ»re et performante, garantissant un fonctionnement fiable sur toute la durÃ©e de vie de lâ€™installation. Le projet nâ€™aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la coopÃ©ration Ã©troite du gestionnaire du rÃ©seau de transport estonien Elering, dont lâ€™expertise et lâ€™engagement ont Ã©tÃ© dÃ©terminants pour le dÃ©veloppement et lâ€™intÃ©gration rÃ©ussis de cette installation stratÃ©gique.

RÃ©alisation industrielle et partenariats stratÃ©giques

La livraison rÃ©ussie de Hertz 1 tÃ©moigne Ã©galement de la qualitÃ© de lâ€™exÃ©cution industrielle du projet et de la collaboration Ã©troite avec les partenaires technologiques et dâ€™ingÃ©nierie clÃ©s, notamment Yuso, Connecto, Energel et Nidec Conversion. GrÃ¢ce Ã une coordination rigoureuse des phases dâ€™ingÃ©nierie, dâ€™intÃ©gration systÃ¨me et de mise en service, le projet a Ã©tÃ© livrÃ© dans un calendrier ambitieux, conformÃ©ment aux standards techniques et opÃ©rationnels les plus exigeants du stockage par batteries Ã grande Ã©chelle. Â« Hertz 1 illustre la capacitÃ© de Corsica Sole Ã concevoir et dÃ©ployer des solutions de stockage par batteries de grande envergure dans des environnements techniques exigeants, dans des dÃ©lais ambitieux et strictement maÃ®trisÃ©s. En mobilisant notre expertise internationale en ingÃ©nierie, en intÃ©gration rÃ©seau et en exploitation de systÃ¨mes de stockage, nous sommes fiers de contribuer au renforcement de la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique de lâ€™Estonie et dâ€™accompagner la rÃ©gion baltique dans son intÃ©gration durable au rÃ©seau Ã©lectrique europÃ©en. La durÃ©e de vie de lâ€™installation sera communiquÃ©e de maniÃ¨re transparente. En tant que propriÃ©taire et exploitant, nous nous engageons pleinement sur lâ€™ensemble de son cycle de vie de 15 ans, afin de garantir la fourniture continue et fiable de services essentiels au rÃ©seau Â» conclut Michael Coudyser, directeur gÃ©nÃ©ral de Corsica Sole. Alors que Hertz 1 entre en exploitation complÃ¨te en ce dÃ©but 2026, la Baltic Storage Platform a dÃ©jÃ bien engagÃ© la construction de son projet jumeau Hertz 2, situÃ© Ã ArukÃ¼la. Une fois les deux installations mises en service dâ€™ici fin 2026, la capacitÃ© cumulÃ©e atteindra 200 MW / 400 MWh, constituant lâ€™un des complexes de stockage par batteries les plus puissants dâ€™Europe continentale.