L’onduleur KOSTAL PLENTICORE dÃ©sormais validÃ© pour les batteries de stockage Axitec

L’onduleur hybride PLENTICORE « made in Germany » est un appareil connu pour sa flexibilé en termes de raccordement de batteries de stockage. Axitec se range désormais parmi les batteries de stockage compatibles et élargit ainsi les possibilités de choix pour les commerçants, les installateurs et les clients finaux.

KOSTAL Solar Electric garde toujours à l’esprit le couplage des secteurs, clé de la transition énergétique. Afin de pouvoir proposer à ses clients un grand nombre d’appareils compatibles, le groupe élargit constamment son réseau de partenaires. Les propriétaires d’un PLENTICORE plus ou d’un PLENTICORE BI disposent d’un vaste choix de batteries de stockage, auxquelles s’ajoute désormais Axitec avec les séries Li SV1 et Li SV2.

L’onduleur PLENTICORE et le système de stockage Axitec s’harmonisent

Avec ses solutions de stockage modulaires Li SV1 et Li SV2 (toutes deux IP55), Axitec offre la possibilité de faire évoluer à tout moment la batterie de stockage vers une capacité de stockage plus importante, chaque module pouvant fournir 3,37 kWh. Selon le nombre de modules de stockage, le Li SV1 offre donc entre 10,1 et 23,6 kWh et le Li SV2 entre 6,7 et 13,5 kWh. Le courant de charge et de décharge du PLENTICORE BI peut atteindre 26 A dans le cas du Li SV1 et 18,5 A dans le cas du Li SV2.

En pointe, il est ainsi possible d’atteindre des puissances de charge et de décharge allant jusqu’à 8,7 kW. Mais le PLENTICORE plus permet également de charger ou de décharger les systèmes de stockage Axitec d’une puissance allant jusqu’à 5 kW. Les grands besoins énergétiques du matin et du soir sont satisfaits par le stockage avec la plus grande production d’énergie solaire à midi, les pics de puissance étant compensés et des effets de stabilisation du réseau pouvant être obtenus par alimentation.

Possible d’utiliser au maximum la part d’énergie solaire

L’onduleur hybride PLENTICORE plus offre une grande flexibilité en ce qui concerne la conception de l’installation. Il permet à lui seul d’obtenir entre 3 et 10 kW, et des puissances plus importantes en cas d’utilisation combinée de deux ou plusieurs appareils. Ensuite, la batterie est chargée à la fois par le côté courant continu (DC) et par le côté courant alternatif (AC). Il est ainsi possible d’utiliser au maximum la part d’énergie solaire, en particulier les jours de faible ensoleillement. L’onduleur chargeur PLENTICORE BI est également un véritable concentré de puissance pour une utilisation quotidienne dans les classes de puissance 5,5 et 10 kW. Il est le partenaire idéal pour l’extension d’une installation PV déjà existante.

« L’équipement de l’onduleur KOSTAL offre toutes les possibilités », déclare Thomas Garber, Senior Product Manager chez KOSTAL Solar Electric. « Le PLENTICORE plus offre une gestion de l’ombrage intelligente et un rendement élevé. Puisqu’il est équipé de toutes les interfaces courantes, il est parfaitement intégrable et sa configuration de strings flexible lui confère une conception variable. »

A noter, les onduleurs KOSTAL de la série PLENTICORE peuvent être directement utilisés avec les batteries de stockage Axitec grâce au KOSTAL Smart Energy Meter et au KOSTAL Energy Meter.