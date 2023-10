ENGIE transforme une décharge de Nouvelle Aquitaine en centrale solaire

Initié en 2017 par la commune pour valoriser un site à l’abandon, le projet de la centrale solaire de Monfaucon à Martignas sur Jalle (Gironde) développé par ENGIE Green a été lauréat de l’appel d’offre du Ministère de la transition écologique en 2021. Le chantier de construction a été lancé en 2022 pour une mise en service un an plus tard. Un vrai projet de territoire récemment inauguré !

« La ville de Martignas-sur-Jalle accueille désormais l’une des plus importantes centrales photovoltaïques de Bordeaux Métropole et s’engage avec Engie Green vers une valorisation de terres dégradées par l’homme. » Jérôme Pescina, maire de Martignas sur Jalle a fait de sa fierté lors de l’inauguration de la centrale solaire de 5 MWc, valorisant un terrain dégradé de 6 hectares, qui s’est déroulée en présence de William Arkwright directeur général d’ENGIE Green et d’Eric Poulliat député de la Gironde.

Une réussite technique et environnementale

Implantée sur une ancienne gravière reconvertie en décharge pendant 20 ans puis laissée à l’état de friche, le chantier de construction de la centrale de Monfaucon était techniquement complexe. La partie fermentescible des déchets entraîne par décomposition des tassements différentiels du sol. Cette nature particulière du terrain, accidenté et parfois instable, a nécessité la stabilisation des tables supportant les modules solaires.

Après l’arrêt de l’activité de stockage de déchets en 1995, la nature a repris ses droits sur le site et les études environnementales ont identifié des espèces à préserver telles qu’une colonie de crapauds calamites. Le calendrier des travaux a ainsi évité les périodes de reproduction en stoppant l’activité de mars à juillet. Des habitats de repos et d’hivernage pour les amphibiens et les reptiles ont été installés à côté des zones de protections écologiques, à savoir des mares qui ont été retravaillées afin de les rendre favorables à la reproduction des amphibiens. Le Projet fera l’objet d’une campagne de financement participatif à destination des habitants de la commune puis de Bordeaux Métropole. Cette campagne sera initiée d’ici la fin de l’année et permettra au Martignacais (es) d’investir et de s’approprier la transition énergétique de leur territoire.

La Nouvelle Aquitaine terre d’accueil pour ENGIE

En Nouvelle Aquitaine ENGIE Green a développé à date 23 projets sur des terrains anthropisés, artificialisés, ou dégradés du type ZAC, carrière, parking ou décharge. Leader du solaire photovoltaïque dans la région, la production de ses centrales solaires équivaut à la consommation annuelle en électricité de 350 000 habitants. L’ensemble de ses projets sont développés dans le cadre de son Label TED et de ses trois engagements clés : des installations de production d’énergie renouvelable conçues en étroite concertation avec le territoire, favorable à l’environnement et en réponse à la crise climatique et énergétique. Pour William Arkwright : « La centrale solaire de Monfaucon témoigne de notre identité d’acteur “tout terrain” des énergies renouvelables. Notre atout est cette capacité à faire du sur-mesure à chaque projet et tous ces projets, quelle que soit leur nature ou leur taille, ont du sens localement et servent la transition énergétique des territoires »

Encadré

La centrale solaire de Monfaucon en chiffres

– 6 hectares

– 9342 modules solaires installés sur 346 structures en acier galvanisé

– 5 MWc installés

– 6000 MWh de production annuelle

– 3,9 M€ d’investissement

– 4 juillet 2023 mise en service de la centrale solaire