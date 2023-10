AgrivoltaÃ¯que : une ferme avicole auvergnate met ses volailles Ã  lâ€™abri sous des panneaux solaires

L’exploitation agricole EARL « Le coq au grain », sur le lieu-dit Le Crozet sur la commune de Sauvessanges dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes (63) s’est équipée d’abris solaires pour protéger ses gallinacés. L’installateur GAZELEC Solar a posé 496 panneaux solaires bas-carbone. Objectifs : permettre à l’exploitation d’apporter du confort à la volaille tout en rentabilisant cet espace dédié.

L’installation du « Coq au Grain » comprend près de 500 panneaux solaires bas-carbone SOLARWATT répartis sur 6 ombrières d’une surface totale de +800 m², ainsi que la toiture d’un bâtiment agricole de 250 m².

Des panneaux résistants et durables

« Nous avons choisi les panneaux photovoltaïques SOLARWATT pour leur pérennité sur le long terme, mais aussi pour leur meilleure rentabilité pour le client final. Nous avons aussi été très attentifs à la qualité du produit. Dans ce cas, les panneaux photovoltaïques sont installés dans un cadre spécifique : milieu poussiéreux, en montagne, avec de l’altitude. Nous devions donc prévoir une solution résistante et durable » précise Olivier Baudet, Directeur associé de GAZELEC Solar. D’une durée de 2 ans, de la réflexion à la mise en service, ce projet a nécessité deux semaines d’installation (panneaux, câblages, onduleurs…). La société inpakte a également accompagné l’exploitation et l’installateur GAZELEC Solar dans la sélection des matériaux, dans le dimensionnement et dans la conception de projet. Les chantiers d’agrivoltaïques doivent être exécutés et opérationnels très rapidement. Face à un marché en changement constant, consolider les approvisionnements en temps et en heure pour respecter le déroulé et les enjeux financiers des projets est indispensable. En choisissant les panneaux solaires bas carbone SOLARWARTT, l’entreprise s’engage à fournir à l’exploitation agricole EARL « Le Coq au grain » une gamme de produits premium ainsi qu’une meilleure durabilité de ses panneaux.

Une initiative inspirante pour d’autres agriculteurs

D’une puissance totale de 186 kWc, l’équipement a été raccordé à 2 onduleurs SMA, Sunny Tripower CORE1 et Sunny Tripower CORE2, et permettra une production annuelle estimée à 225 MWh. « Le développement du photovoltaïque dans les exploitations agricoles contribue largement à l’atteinte de l’objectif de 40% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2030 et ne cesse de progresser. Cette installation démontre concrètement le savoir-faire de SOLARWATT. Nous sommes fiers d’avoir participé au déploiement de l’énergie solaire dans ce projet qui nous l’espérons inspirera d’autres agriculteurs » confie Ian Bard, Directeur Technique et Commercial de SOLARWATT France. Un système de supervision avec une clé 4G permet de monitorer l’installation et de suivre à distance la production et la rentabilité du projet.

« Nous envisageons désormais le futur beaucoup plus sereinement »

Avec un investissement de près de 300 k€ HT (centrale photovoltaïque et ombrières), les coûts de l’installation seront amortis en moins de 15 ans, avec un gain estimé à + 20K€ par an. « Les ombrières présentent deux avantages concrets : protéger les volailles du soleil, tout en les faisant profiter de l’intégralité du terrain disponible, et réduire la prédation. Installés depuis plus de 20 ans, nous envisageons désormais le futur beaucoup plus sereinement grâce à cette installation photovoltaïque qui permettra de maintenir notre niveau de vie une fois à la retraite. Nous avons investi dans une solution véritablement économique et écologique. Nous sommes très satisfaits de ce projet pour lequel nous avons été très bien accompagnés par chaque acteur » conclut Jérôme Breuil, Exploitant agricole EARL « Le coq au grain ».