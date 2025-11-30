Chaleur solaire/Interview Richard Loyen : Â« Il nous tarde que le plan dâ€™action pour atteindre les objectifs PPE 2030 soit mis en Å“uvre Â»

La solution de la dÃ©carbonation de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise passera nÃ©cessairement par le dÃ©veloppement de la chaleur renouvelable, complÃ©mentaire de lâ€™Ã©lectrification des usages. Pourtant, la chaleur verte peine Ã trouver sa place dans le mix Ã©nergÃ©tique. Le point avec Richard Loyen, dÃ©lÃ©guÃ© gÃ©nÃ©ral dâ€™EnerplanÂ !

Plein SoleilÂ : Quelles sont les raisons du manque de dynamismeÂ de la chaleur solaire pourtant incontournable dans les objectifs de dÃ©carbonation ?

Richard LoyenÂ : Il y a selon moi plusieurs raisons. Dâ€™abord, le tropisme Ã©lectrique des dÃ©bats sur la transition qui oppose trop souvent nuclÃ©aire et renouvelables, laisse croire que lâ€™Ã©lectrification est le seul sujet. Ce tropisme Ã©lectrique invisibilise les solutions de chaleur renouvelable, bien que la majoritÃ© de lâ€™Ã©nergie que nous consommons serve Ã produire de la chaleur, et que celle-ci est encore largement produite Ã partir dâ€™Ã©nergies fossiles importÃ©es. A lâ€™heure oÃ¹ le gaz sert de moyen de pression gÃ©opolitique sur l’Europe, il est utile de rappeler que 80% du gaz consommÃ© en France sert Ã produire de la chaleur pour le chauffage de nos bÃ¢timents ou pour nos usines. Ensuite, la compÃ©titivitÃ© de nos solutions est mesurÃ©e Ã celle des solutions au gaz. Et lâ€™on peine toujours Ã donner un vÃ©ritable signal prix sur le carbone, avec une trajectoire claire qui donnerait de la visibilitÃ© aux consommateurs. Enfin, le pays ne se donne pas les moyens de dÃ©carboner la chaleur. Contrairement Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable qui bÃ©nÃ©ficie dâ€™un cadre de soutien pluriannuel, avec un budget en rapport avec lâ€™objectif de croissance des capacitÃ©s et le prix de marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©.

Â«Â Nous devons rÃ©inventer lâ€™offre avec de la vente de chaleur solaire et non plus dâ€™Ã©quipementsÂ Â»

PSÂ : Les trÃ¨s bons rendements du solaire thermique ne suffisent pas Ã doper son dÃ©veloppement. Comment lâ€™expliquez-vousÂ ?

RLÂ : Le solaire thermique a Ã©tÃ© Ã©clipsÃ©, dans la tÃªte des clients comme chez les prescripteurs et les politiques, par le photovoltaÃ¯que dont lâ€™essor mondial a permis de baisser les coÃ»ts. Par ailleurs, nous avons dÃ» structurer une filiÃ¨re rassemblÃ©e pour la performance durable au travers de SOCOL, dans un marchÃ© en contraction. Les efforts engagÃ©s depuis plus de 10 ans payent, avec des maÃ®tres dâ€™ouvrage qui sâ€™intÃ©ressent Ã nouveau au solaire thermique. Nous avons Ã©galement rÃ©ussi Ã Ã©largir la palette de solutions, avec les PAC Solaires et les systÃ¨mes solaires combinÃ©s pour le collectif. Nous travaillons au couplage des solutions avec le bois Ã©nergie, les pompes Ã chaleur et la gÃ©othermie. Les systÃ¨mes solaires hybrides solaro-biogaz devraient Ãªtre popularisÃ©s comme le sont les PAC hybrides. Nous constatons par ailleurs un intÃ©rÃªt croissant pour les capteurs hybrides thermiques et photovoltaÃ¯ques (PVT) en France et en Europe. Enfin, nous devons rÃ©inventer lâ€™offre avec de la vente de chaleur solaire et non plus dâ€™Ã©quipements, comme cela existe dÃ©jÃ pour lâ€™industrie et les rÃ©seaux de chaleur. Pour ces grandes installations au sol, nous espÃ©rons vivement que la proposition de loi TRACE adoptÃ©e au SÃ©nat en mars 2025, puisse aboutir Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale dâ€™ici au printemps prochain, afin que ces centrales ne soient plus considÃ©rÃ©es comme artificialisantes au titre du ZAN. Une fois ce Â«Â rocher au milieu de la route enlevÃ©Â Â», nous pourrons avancer sur le chemin de la planification territoriale, pour valoriser du foncier prÃ¨s de nos villes et de nos industries qui sera dÃ©diÃ© Ã la rÃ©colte de calories solaires pour substituer du fossile. Bref, la filiÃ¨re a pris du muscle sans faire de bruit, elle est jugÃ©e crÃ©dible par lâ€™Etat et il nous tarde que le plan dâ€™action pour atteindre les objectifs PPE 2030 soit mis en Å“uvre.

PSÂ : Les champs dâ€™application efficients semblent pourtant lÃ©gion pour le solaire thermique, Ã lâ€™instar de lâ€™industrie, des rÃ©seaux de chaleur, du logement collectif, du tourisme ou encore de lâ€™agriculture avec le chauffage des serres. La volatilitÃ© des prix du fossile est-elle responsable des difficultÃ©s de la chaleur solaireÂ ?

RLÂ : Lâ€™absence dâ€™un vÃ©ritable signal prix sur le carbone nâ€™incite pas les consommateurs Ã investir et au contraire les invite Ã lâ€™attentisme. La crise de lâ€™Ã©nergie de 2021/22 est derriÃ¨re nous. Et si le prix du gaz nâ€™a pas retrouvÃ© son bas niveau dâ€™avant crise, il reste relativement abordable et lâ€™offre de GNL est croissante. Toutefois, les acteurs ont dÃ©sormais conscience que leur facture dÃ©pend de la gÃ©opolitique. SouverainetÃ© et sÃ©curitÃ© plaident pour substituer du fossile importÃ© par de la production locale de chaleur verte, gage de stabilitÃ© pour les prochaines dÃ©cennies. Il y a aussi le levier rÃ©glementaire qui a un rÃ´le incitatif, avec des baisses de consommation dâ€™Ã©nergie non renouvelable Ã justifier pour le secteur tertiaire dâ€™ici 2030 ou lâ€™obligation, pour les collectivitÃ©s, de planifier lâ€™approvisionnement de leur territoire en chaleur et en froid dÃ¨s 2026, â€¦ Â Et nous avons le fonds chaleur en dispositif de soutien, certes insuffisamment dotÃ©, mais qui existe pour les maÃ®tres dâ€™ouvrage qui souhaitent passer Ã la rÃ©alisation.

Le stockage inter-saisonnier est un Â«Â game changerÂ Â»

PS : Le fonds chaleur, justement, est-il un atout suffisant Ã lâ€™Ã©panouissementÂ du solaire thermique collectif ?

RLÂ : Nous dÃ©fendons la dotation suffisante du fonds chaleur Ã la mesure des besoins, compte tenu des ambitions de la PPE3 pour le solaire thermique. Avec une fiscalitÃ© carbone affectÃ©e, qui le ferait monter en puissance ces prochaines annÃ©es. Il faut par ailleurs que lâ€™aide du fonds chaleur puisse se cumuler avec celle des CEE, et des simplifications sont Ã trouver pour sa dÃ©livrance. Enfin, la mise en Å“uvre du critÃ¨re Â«Â EnR choixÂ Â» doit Ãªtre appropriÃ©e par les directions rÃ©gionales de lâ€™Ademe et les porteurs de contrats de chaleur renouvelable territoriale. Le solaire thermique comme la gÃ©othermie pourraient par ailleurs bÃ©nÃ©ficier, Ã lâ€™Ã©chelle du continent, dâ€™un taux rÃ©duit de la part de la Banque europÃ©enne dâ€™investissement (BEI), afin de rÃ©duire le coÃ»t de la dette de projets Ã fort Capex et faible Opex. Enfin, il faut envisager un dispositif alternatif Ã la subvention du fonds chaleur pour les grands projets qui vont devoir se multiplier par centaines ces prochaines annÃ©es, avec un Contract for Difference (CfD) qui tienne compte du prix du gaz et du CO2 pour rÃ©munÃ©rer la fourniture de chaleur solaire sur 15 ou 20 ans. On sait le faire pour le photovoltaÃ¯que avec un CfD qui prend en compte le prix du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© et cela fonctionne trÃ¨s bien.

PSÂ : Le stockage inter-saisonnier qui se dÃ©veloppe en Allemagne, pourrait-il avoir des applications en FranceÂ ?

RLÂ : Oui, clairement et sous plusieurs formes. SOCOL vient de publier un premier guide sur le stockage de chaleur solaire, qui investigue les diffÃ©rentes solutions. Le stockage inter-saisonnier est un Â«Â game changerÂ Â» pour notre secteur, afin de profiter de lâ€™abondance solaire estivale toute lâ€™annÃ©e et combiner les autres sources de chaleur renouvelable et de rÃ©cupÃ©ration, ainsi que les surplus dâ€™Ã©lectricitÃ© sur le marchÃ©. Il y a des synergies importantes avec la gÃ©othermie qui peuvent se crÃ©er, pour une optimisation Ã©nergÃ©tique et Ã©conomique des opÃ©rations.