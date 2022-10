Le site de Thales Alenia Space Ã  Toulouse mise sur lâ€™autoconsommation dâ€™Ã©nergie verte avec EDF ENR

Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce la signature d’un contrat avec EDF ENR, filiale du Groupe EDF, pour la mise en place d’une seconde installation d’ombrières photovoltaïques sur son site de Toulouse. Cette installation fait suite à la mise en service d’un premier parking durable en 2020. Des installations similaires ont déjà été déployées sur les sites de Thales Alenia Space à Cannes et à Charleroi en 2022 tandis que deux autres projets devraient voir le jour à Turin et à L’Aquila en 2023.

Thales Alenia Space renforce son partenariat avec EDF ENR à l’occasion de cette seconde installation d’ombrières photovoltaïques de fabrication française sur son site de Toulouse. Disposées sur l’un des principaux parkings de l’établissement, ces 5000 m² d’ombrières supplémentaires, produiront 1.2 Gigawatt heure par an d’électricité qui sera autoconsommée, soit 4% de la consommation annuelle du site.

Réduction de l’émission annuelle de CO2 de 39 tonnes

Grâce à cette nouvelle installation opérationnelle dès 2023,10% de l’énergie totale du site de Toulouse seront autoproduits, de manière renouvelable et durable. Ces parkings de nouvelle génération permettront de réduire l’émission annuelle de CO2 de 39 tonnes. Ces ombrières abriteront par ailleurs 380 véhicules supplémentaires, qui seront protégés à la fois des intempéries et du soleil. L’installation de ces ombrières constitue un investissement durable et rentable pour Thales Alenia Space qui se traduit par un contrat de service de 10 ans avec EDF ENR pour les installations et le générateur photovoltaïque. Denis Allard, Directeur de l’Etablissement de Thales Alenia Space à Toulouse a déclaré : « Suite au succès du premier projet de parking solaire, nous sommes ravis d’augmenter la part d’autonomie de Thales Alenia Space à Toulouse, en particulier en cette période de crise énergétique. Suite à l’épisode caniculaire de cet été et compte tenu des prévisions météorologiques à venir, ces 380 places de parking arrivent à point nommé pour abriter et protéger les véhicules de nos collaborateurs. Ce second projet, permet d’ores et déjà au site industriel d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement de réduire de 10% sa consommation d’énergie électrique sur le réseau public. Nous prévoyons d’aller au-delà en mettant en place un plan de sobriété énergétique ambitieux, en parfaite adéquation avec les recommandations de sobriété de l’Etat ainsi qu’avec les objectifs du groupe Thales en matière de réduction de notre emprunte carbone et de la consommation d’énergie non-renouvelable. »

Neutralité Carbone « net zéro CO2 » en 2040

Benjamin Declas, Président – Directeur Général d’EDF ENR, a ajouté : « Nous remercions Thales Alenia Space pour le témoignage de confiance accordé dans le cadre de la réalisation de ce deuxième projet photovoltaïque sur le site de Toulouse. Nous sommes particulièrement fiers de les accompagner durablement dans la production d’une énergie renouvelable, décarbonée et respectueuse de l’environnement. L’énergie solaire produite localement pour les besoins des sites industriels ou tertiaires est une véritable réponse, rapide et compétitive aux défis que les crises climatique et énergétique nous imposent ». L’installation de ces nouvelles ombrières confirme la volonté de Thales Alenia Space d’aller vers une consommation plus responsable et durable et d’atteindre les objectifs fixés par le groupe Thales : la neutralité Carbone « net zéro CO2 » en 2040, avec une réduction de 50% des émissions opérationnelles dès 2030.

8 Gigawatt heure / an d’électricité solaire d’ici 2024