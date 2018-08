L'Occitanie impulse le mouvement pour donner accÃ¨s aux entreprises au salon Think Smart Grid avec le pÃ´le DERBI

La prochaine édition du salon « European Utility Week » aura lieu à Vienne du 6 au 8 Novembre prochain, sous l’égide de Business France, en tant qu’opérateur, et de l’association Think Smart Grid. Il s’agit du salon de référence des Smarts Grids en Europe. Il se trouve que le pôle de compétitivité DERBI est adhérant de l’association Think Smart Grid qui regroupe les entreprises nationales des smart-grids. Dans ce cadre, le pole de compétitivité en partenariat avec la région Occitanie réalise un « Pavillon Pôle DERBI/Smart Occitania/Région Occitanie » d’une cinquantaine de m2 qui réunira le pôle DERBI, Enedis et des structures adhérentes du pôle et porteuses du projet.

Les entreprises d’Occitanie spécialisées dans le digital et la transition énergétique sont donc invités à faire acte de candidature pour participer à cet événement. Il est à noter que dans le cadre des dispositifs Pass Export et Contrat Export mis en place par la région Occitanie, les entreprises peuvent bénéficier sur cette opération d’un soutien financier de la région à hauteur de 50% des dépenses engagées. Le principe de ces dispositifs est d’accompagner les entreprises régionales dans leur stratégie export sur une période pouvant aller jusqu’à 24 mois.

Encadré

Les chiffres clés du « European Utility Week »

Sont attendus pour l’édition 2018 : + de 12 000 visiteurs, 100 pays, 600 exposants, des délégations internationales… Cible du salon : essentiellement des Donneurs d’ordres internationaux, des Grands groupes industriels internationaux, des Opérateurs énergéticiens et de réseaux d’énergie internationaux…

