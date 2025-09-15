Avant-premiÃ¨re : les panneaux HoloSolis en tournÃ©e au ZÃ©nith de Nancy

HoloSolis, fabricant franÃ§ais de panneaux solaires de nouvelle gÃ©nÃ©ration, franchit une Ã©tape dÃ©cisive avec la prÃ©sÃ©lection de ses modules pour Ã©quiper les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques du ZÃ©nith de Nancy. Avec une puissance installÃ©e de 6,8 MWc et une production annuelle estimÃ©e Ã 6,7 GWh, ce projet ambitieux est le premier Appel Ã Manifestation dâ€™IntÃ©rÃªt (AMI) en France mentionnant explicitement les panneaux HoloSolis comme choix prÃ©fÃ©rentiel.

PortÃ© par un groupement dâ€™acteurs publics-privÃ©s (SEM SIPEnR, ENErgic/Enercoop Grand Est, SEM Grand Est Ã‰nergies), le projet sâ€™inscrit dans une dÃ©marche innovante alliant un fort ancrage territorial, avec la mobilisation des acteurs locaux, une gouvernance partagÃ©e, garante de transparence et de pÃ©rennitÃ© ainsi quâ€™une exigence de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, en cohÃ©rence avec les politiques europÃ©ennes de rÃ©industrialisation verte.

Un projet exemplaire de transition Ã©nergÃ©tique territoriale

Dans sa dÃ©libÃ©ration, la MÃ©tropole du Grand Nancy prÃ©cise que Â« les panneaux photovoltaÃ¯ques seront prÃ©fÃ©rentiellement de marque HoloSolis, si la gigafactory mosellane est entrÃ©e en production dâ€™ici lâ€™entrÃ©e en construction de la centrale Â». Cette dÃ©cision traduit un engagement clair en faveur de la relocalisation industrielle et du soutien Ã une filiÃ¨re solaire europÃ©enne compÃ©titive.

Une reconnaissance stratÃ©gique pour HoloSolis

Cette annonce constitue une Ã©tape majeure pour la gigafactory HoloSolis, qui ambitionne de produire dÃ¨s 2027 des modules photovoltaÃ¯ques rÃ©pondant aux plus hauts standards de performance et de durabilitÃ©. Elle illustre concrÃ¨tement lâ€™esprit du Net Zero Industry Act (NZIA), en favorisant la rÃ©silience des chaÃ®nes de valeur bas-carbone. Le projet sâ€™appuie notamment sur WEWISE, partenaire historique et soutien actif dâ€™HoloSolis, via sa filiale ACTEAM ENR en charge de la conception technique. Ce choix souligne la volontÃ© commune de Â reconstituer une filiÃ¨re photovoltaÃ¯que europÃ©enne. Â« Ce projet symbolise un tournant pour lâ€™industrie solaire europÃ©enne. Le fait que les panneaux HoloSolis soient mentionnÃ©s comme choix prÃ©fÃ©rentiel dans un AMI est une reconnaissance forte de notre vision industrielle. Nous prouvons quâ€™il est possible de relocaliser en Europe une production photovoltaÃ¯que compÃ©titive, rÃ©siliente et alignÃ©e avec les nouvelles exigences du marchÃ© et des politiques publiques Â» souligne Laurent Bodin, Chief Commercial Officer, HoloSolis.

HoloSolis, acteur clÃ© de la rÃ©industrialisation verte en Europe

Avec ce chantier stratÃ©gique, la gigafactory HoloSolis, implantÃ©e en Moselle, se positionne comme un pilier de la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne, capable dâ€™apporter des solutions concrÃ¨tes aux territoires et aux collectivitÃ©s dans leur ambition de dÃ©carbonation. Le dÃ©marrage des travaux de solarisation du ZÃ©nith de Nancy est prÃ©vu pour 2027, marquant ainsi une avancÃ©e significative dans la mise en Å“uvre dâ€™infrastructures Ã©nergÃ©tiques locales, bas-carbone et souveraines.