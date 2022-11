Entreprise/SolaX Power, major du PV porte-drapeau des onduleurs hybrides

En repoussant les limites de ce qui est possible dans la technologie des onduleurs solaires, la société chinoise SolaX Power a été en mesure de produire certains des inverters les plus efficaces du marché. Avec une spécialité : l’hybridation qui permet aux clients résidentiels d’exploiter encore davantage l’énergie gratuite et propre du soleil grâce au stockage !

L’avenir de l’onduleur est-il dans l’hybridation ? En 2013, le premier onduleur hybride d’Asie a été créé dans le laboratoire du groupe SolaX Power fondée un an auparavant, en 2012. Depuis ce temps, SolaX en est déjà à 4ème génération d’onduleurs hybrides intégrant un système de stockage d’énergie. Son nom : le X-ESS G4 reconnu sur les marchés comme produit Premium.

Dans l’ADN de SolaX : l’innovation et la standardisation

SolaX Power a son siège social et un centre R&D à Hangzhou, plus deux autres centres R&D basés à Suzhou et Shenzhen. À ce jour, SolaX compte 2 338 employés, dont 255 sont des ingénieurs seniors et des experts de l’industrie. Les produits de haute qualité de SolaX proviennent non seulement des efforts des équipes de recherche, mais également d’une gestion de fabrication standardisée. SolaX propose ainsi une gamme de produits particulièrement diversifiée de 0,6 kW à 150 kW dans la conversion et le stockage d’énergie, la batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) et le chargeur pour véhicules électriques pour s’adapter aux types de réseaux mondiaux et aux différents scénarios d’application. L’usine de 100 000 m² de SolaX est équipée d’installations de production et d’essais de classe mondiale ainsi que d’un entrepôt géré avec efficacité. Des services après-vente solides sont des compléments aux produits qualifiés SolaX. « Nos formations professionnelles dispensées par une équipe de spécialistes techniques sont disponibles via des webinaires et sur site. SolaX dispose d’ingénieurs de support locaux en Europe, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour les utilisateurs finaux, ils peuvent facilement contacter le support technique par téléphone ou par e-mail avec un temps de réponse de 24h » assure Jonathan Yu du département marketing. Avec des succursales aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et aux États-Unis, SolaX vend désormais des produits dans plus de 80 pays.

Objectif : devenir la marque n ° 1 du système de stockage d’énergie résidentiel en France

Pour SolaX, 2022 est une année d’expansion significative. En octobre, SolaX s’est installé avec succès en tant que fournisseur d’onduleurs pour le plus grand projet solaire de logements sociaux en Flandre, en Belgique. Dans les cinq années suivantes, SolaX fournira des onduleurs pour 52 500 logements sociaux. En Allemagne, une école a installé des onduleurs SolaX X-Hybrid et 200 kWh de SolaX Triple Power Batteries pour mettre en œuvre le stockage de l’énergie solaire. Dans l’État d’Ogun, au Nigéria, SolaX a achevé une solution de stockage d’énergie de 278 kWh dans le secteur C&I pour un hôtel, le plus grand projet solaire au Nigéria au troisième trimestre 2022. Pour SolaX, le solaire se conjugue le plus souvent avec le stockage, l’une des caractéristiques technologiques de l’entreprise. La valeur ajoutée de SolaX réside dans son expertise de l’hybride. « Actuellement, nous n’avons pas l’intention d’ouvrir une succursale en France, et ce même si SolaX vise à devenir la marque n ° 1 du système de stockage d’énergie résidentiel sur le marché français » conclut Jonathan Yu. Les puissantes implantations du groupe en Europe devraient y pourvoir.