GROUPE SOLGES ENERGY boucle le financement bancaire senior de sa centrale solaire de Chabeuil

GROUPE SOLGES ENERGY annonce la signature du contrat de financement de dette senior de sa centrale photovoltaÃ¯que de 5,03MWc Ã Chabeuil dans la DrÃ´me. Ce financement bancaire de 5Mâ‚¬ est co-financÃ© par la Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes et la Caisse dâ€™Ã‰pargne et de PrÃ©voyance Loire DrÃ´me ArdÃ¨che. Il complÃ¨te le financement participatif citoyen dÃ©jÃ levÃ© sur le projet. Une opÃ©ration qui illustre lâ€™ancrage territorial et la soliditÃ© financiÃ¨re du modÃ¨le intÃ©grÃ© du GROUPE SOLGES ENERGY.

La centrale solaire de Chabeuil combine ombriÃ¨re et toiture photovoltaÃ¯que dâ€™une puissance totale de 5,03 MWc. Elle permet de rÃ©nover et dÃ©samianter la toiture du bÃ¢timent industriel existant sur le site avec le soutien financier de la rÃ©gion AURA.

Un financement de projet sans-recours

Le crÃ©dit long terme sâ€™articule avec le financement participatif citoyen dÃ©jÃ mobilisÃ© sur le projet : une collecte obligataire de 700 000 â‚¬ souscrite par des investisseurs particuliers via la plateforme Enerfip. Les deux briques se complÃ¨tent : la dette bancaire senior et lâ€™Ã©pargne citoyenne financent ensemble un actif de production renouvelable ancrÃ© dans son territoire qui permet de fournir en Ã©lectricitÃ© environ 1 500 foyers (hors chauffage et eau chaude) et dâ€™Ã©viter 1 600 tonnes de CO2 chaque annÃ©e. Â

Deux banques rÃ©gionales aux cÃ´tÃ©s dâ€™un acteur local

Le financement est assurÃ© conjointement par la Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes et la Caisse dâ€™Ã‰pargne et de PrÃ©voyance Loire DrÃ´me ArdÃ¨che. La Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes assure les fonctions dâ€™arrangeur, dâ€™agent du crÃ©dit, dâ€™agent des sÃ»retÃ©s, de banque de couverture et de teneur de comptes de lâ€™opÃ©ration. Â« Cette opÃ©ration reflÃ¨te notre expertise en matiÃ¨re de financement des EnR et sâ€™inscrit pleinement dans la feuille de route de la Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes qui a mis la transition Ã©nergÃ©tique au cÅ“ur de ses prioritÃ©s Â» sâ€™enthousiasme Didier Bruno, mandataire de la Caisse dâ€™Epargne RhÃ´ne Alpes.

Â«Â Des banques de territoire et des citoyens qui financent ensemble une centraleÂ Â»

Ce tour de table bancaire rÃ©gional confirme la confiance des financeurs de proximitÃ© dans la capacitÃ© du GROUPE SOLGES ENERGY Ã mener ses projets de lâ€™origination fonciÃ¨re jusquâ€™Ã lâ€™exploitation. Il constitue une Ã©tape de maturation pour le Groupe, sur sa trajectoire de 250 MW Ã horizon 2028 et 1 GW Ã horizon 2032. Â«Â Boucler ce financement avec deux Caisses rÃ©gionales, sur un projet ancrÃ© dans la DrÃ´me, câ€™est exactement le modÃ¨le que nous dÃ©fendons : des banques de territoire et des citoyens qui financent ensemble une centrale que nous dÃ©veloppons, construisons et exploitons nous-mÃªmes. Câ€™est une premiÃ¨re Ã©tape vers nos 1 GW Â» conclut ArmÃ©n Sedefian, PrÃ©sident de GROUPE SOLGES ENERGY Sensitive BPCE.