La CRE publie sa premiÃ¨re Ã©valuation des charges de service public de lâ€™Ã©nergie pour 2026 et sa rÃ©Ã©valuation pour 2025

En application de lâ€™article L. 121-9 du code de lâ€™Ã©nergie, la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie (CRE) procÃ¨de Ã lâ€™Ã©valuation annuelle des charges de service public de lâ€™Ã©nergie (CSPE). Elle vient ainsi de communiquer sur la mise Ã jour de lâ€™Ã©valuation des charges prÃ©visionnelles Ã compenser en 2025 et sa premiÃ¨re Ã©valuation des charges prÃ©visionnelles Ã compenser en 2026, qui sâ€™Ã©lÃ¨vent respectivement Ã 10,9 Mdsâ‚¬, dont 9,7 Mdsâ‚¬ supportÃ©s par le budget de lâ€™Etat, et 12,94Â Mdsâ‚¬, dont 9,7 Mdsâ‚¬ supportÃ©s par le budget de lâ€™Etat.Â Fait notableÂ : la confirmation du retour vers la dynamique dâ€™avant-criseÂ !

Lâ€™augmentation des charges Ã compenser en 2025 (10,9 Mdsâ‚¬), par rapport Ã lâ€™Ã©valuation rÃ©alisÃ©e en juillet 2024 (8,9 Mdsâ‚¬) est principalement portÃ©e par une baisse des prix de marchÃ© plus importante quâ€™estimÃ©e initialement. Lâ€™effet de lâ€™augmentation des prÃ©visions de volumes soutenus et des tarifs dâ€™achat ou de rÃ©fÃ©rence est moindre.

RÃ©Ã©valuation des charges Ã compenser en 2025

Du fait de cette baisse des prix de marchÃ©, les charges liÃ©es au soutien aux Ã©nergies renouvelables et Ã la cogÃ©nÃ©ration au gaz naturel en France hexagonale au titre de 2025 (6,9 Mdsâ‚¬) reviennent Ã un niveau de lâ€™ordre de celui constatÃ© au titre de 2020 avant la crise (6,4 Mdsâ‚¬). Ce retour Ã des niveaux de charges comparables sâ€™explique parÂ :

une baisse des charges unitaires (de 89,74Â â‚¬/MWh Ã 85,62Â â‚¬/MWh) grÃ¢ce Ã la mise en service de volumes soutenus Ã des niveaux de tarifs unitaires plus bas â€“ les charges unitaires reprÃ©sentent le coÃ»t moyen dâ€™un contrat de soutienÂ ;

une hausse globale du volume soutenu (81 TWh en 2025 vs. 72 TWh en 2020).

Pour rappel, en 2022 et 2023, annÃ©es pendant lesquelles les prix sur les marchÃ©s de gros Ã©taient trÃ¨s Ã©levÃ©s, les Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques avaient contribuÃ© positivement au budget de lâ€™Etat, apportant 5,5 Mdsâ‚¬ de recettes sur les deux ans.Â De leur cÃ´tÃ©, les charges liÃ©es au soutien en zones non interconnectÃ©es sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã 3,3 Mdsâ‚¬ au titre de 2025. Elles augmentent fortement par rapport Ã 2024 (+Â 831 Mâ‚¬, soit +Â 34Â %), principalement en raison dâ€™un versement ponctuel significatif pour le renouvellement et le renforcement de la liaison SACOI entre la Corse et lâ€™Italie, dâ€™une augmentation des coÃ»ts de production et dâ€™achat, notamment Ã la RÃ©union et de la baisse des TRVE au 1erÂ fÃ©vrier, induisant une baisse des recettes tarifaires et donc une augmentation mÃ©canique des surcoÃ»ts de production et dâ€™achat. A compter du 1erÂ aoÃ»t 2025, ces charges ne pÃ¨sent plus directement sur le budget de lâ€™Etat. Elles sont compensÃ©es par une part de lâ€™accise sur la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©, conformÃ©ment aux dispositions de la loi de finances pour 2025.Â A noter, aucun dispositif de bouclier tarifaire ou amortisseur nâ€™est prÃ©vu au titre de 2025Â : il nâ€™en rÃ©sulte donc aucune charge au titre de cette annÃ©e.

PremiÃ¨re Ã©valuation des charges Ã compenser en 2026

Les charges Ã compenser en 2026 sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã 12,94 Mdsâ‚¬ dont 9,7 Mdsâ‚¬ Ã compenser par le budget de lâ€™Etat et 3,25 Mdsâ‚¬ par une part de lâ€™accise.Â Les charges liÃ©es au soutien aux Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques et Ã la cogÃ©nÃ©ration au gaz naturel en France hexagonale sont estimÃ©es en hausse de 1,4 Mdâ‚¬ par rapport Ã 2025 (8,3 Mdsâ‚¬ en 2026 vs. 6,9 Mdsâ‚¬ en 2025). Cette Ã©volution repose sur deux principaux facteursÂ :

la hausse des volumes soutenus (+9 TWh pour les Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques et la cogÃ©nÃ©ration au gaz naturel en France mÃ©tropolitaine, dans le cadre de la mise en Å“uvre de la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie 2019-2028, dite PPE2)Â ;

une hypothÃ¨se de prix de marchÃ© durablement bas.

Si les prix de marchÃ© bas font mÃ©caniquement augmenter les charges Ã compenser, ils restent une bonne nouvelle pour les FranÃ§ais puisquâ€™ils contribuent Ã une baisse de la facture moyenne dâ€™Ã©lectricitÃ© (pour mÃ©moire, les tarifs rÃ©glementÃ©s de vente dâ€™Ã©lectricitÃ© ont ainsi baissÃ© de 15Â % au 1erÂ fÃ©vrier dernier).

Les EnR contribuent aux recettes gÃ©nÃ©rÃ©es par lâ€™exportation dâ€™Ã©lectricitÃ©

Au demeurant, lâ€™augmentation de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable induit une dÃ©carbonation croissante et une contribution aux exportations dâ€™Ã©lectricitÃ© constatÃ©es en 2024 qui ont reprÃ©sentÃ© une recette de 5 Mdsâ‚¬ dans la balance commerciale franÃ§aise.Â Le soutien au biomÃ©thane injectÃ© poursuit sa croissance progressive liÃ©e Ã lâ€™augmentation des volumes soutenus.Â Sâ€™agissant des charges liÃ©es au soutien en zones non interconnectÃ©es, elles baissent lÃ©gÃ¨rement en lien avec la baisse des dÃ©penses ponctuelles pour la construction de la nouvelle liaison entre la Corse et lâ€™Italie. A noter, aucun dispositif de bouclier tarifaire ou amortisseur nâ€™est prÃ©vu au titre de 2026Â : il nâ€™en rÃ©sulte donc aucune charge au titre de cette annÃ©e.

EncadrÃ©

Des travaux menÃ©s par la CRE pour stabiliser, voire augmenter, les recettes pour lâ€™Etat issues de la valorisation de la production des installations soutenues sur les marchÃ©s de gros.

Dans sa dÃ©libÃ©ration, la CRE dÃ©crit ses travaux en cours pour amÃ©liorer la prÃ©visibilitÃ© des charges de service public de lâ€™Ã©nergie. En outre, elle rappelle quâ€™elle a rÃ©cemment Ã©mis des recommandations pour exploiter au mieux les leviers dont disposent les installations soutenues, notamment en amÃ©liorant la prise en compte des Ã©carts de prix trÃ¨s importants observÃ©s au sein dâ€™une journÃ©e.

