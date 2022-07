Terr.A signe un partenariat d’envergure avec Ether Energy pour codévelopper jusqu’à 1GW de projets PV

Andera Partners, acteur de référence dans le capital investissement notamment dans les infrastructures vertes à travers son activité Andera Infra, annonce une opération de croissance importante pour Terr.A, sa plateforme de développement et d’investissement de projets renouvelables. Retour sur ce changement d’échelle !

Terr.A signe un accord de co-développement avec Ether Energy, développeur belge d’énergies renouvelables. L’accord prévoit dans un premier temps l’acquisition d’un premier portefeuille de 236 MW au travers d’une joint venture et l’ambition de développer conjointement jusqu’à 1GW de projets photovoltaïques en France, Belgique et Luxembourg d’ici 2030.

Une absolue nécessité tant pour le climat que pour notre souveraineté énergétique

Ces projets pourront être couplés à des solutions de stockage comme des batteries afin d’optimiser leur performance et leur contribution au mix électrique. Guy Auger – Associé au sein de l’équipe Andera Infra précise : “Nous avons été séduits par l’équipe d’Ether Energy qui dispose d’une remarquable expérience photovoltaïque sur plusieurs continents. Ether Energy a la capacité de mesurer l’impact positif des projets sur le climat mais aussi de répondre aux standards ESG les plus exigeants qui sous-tendent tous nos investissements impact investing ». De son côté, Olivier Aymard – Directeur du Développement Terr.A souligne : « La conjoncture actuelle, avec son cortège d’incertitudes entraînant l’explosion des prix de l’énergie, a fini de nous convaincre de transformer ce projet en giga-programme. Aujourd’hui, on ne parle plus d’une simple transition énergétique mais d’une absolue nécessité tant pour le climat que pour notre souveraineté énergétique.”

Un investissement total de l’ordre de 750 millions d’euros

Et Pierre de Liedekerke – administrateur délégué d’Ether Energy de montrer l’ampleur de cette opération : « Installer 1 GW représente au bas mot un investissement total de l’ordre de 750 millions d’euros et le développement d’une surface totale de plus de 1.000 hectares – friches, terrains dégradés mais aussi en terre agricole pour des projets agrivoltaïques qui sont notre grande spécialité. Plus de 250 ha ont déjà été identifiés auprès de différents propriétaires. Terr.A est très vite apparu comme le partenaire idéal tant par son expertise en renouvelable que par sa capacité à mobiliser très rapidement la force financière nécessaire pour accélérer le développement. La joint venture a comme ambition de contribuer de manière significative aux objectifs européens de transition énergétique, en particulier en France, en Belgique et au Luxembourg, en produisant l’équivalent de la consommation d’un demi-million de ménages ».