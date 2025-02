L’initiative Mission 300 vise Ã  fournir un accÃ¨s Ã  l’Ã©nergie propre Ã  300 millions d’Africains

La Global Africa Business Initiative (GABI) vient de publier aujourd’hui son résumé exécutif Unstoppable Africa 2024, qui met en lumière des stratégies et des solutions transformatrices pour refaçonner la narration financière et accélérer la croissance économique de l’Afrique. Focus sur l’énergie !



Le rapport en exergue l’appel de la GABI en faveur du développement d’un modèle de financement inclusif pour relever les défis spécifiques à l’Afrique, en plaçant l’accent sur le financement concessionnel, en attirant les investissements du secteur privé et en mobilisant les ressources nationales en tant que mécanismes essentiels pour concrétiser le potentiel du continent. Le rapport souligne également l’importance pour les institutions africaines de prendre la tête de l’évolution des perceptions du risque et de soutenir des solutions financières innovantes pour réduire les risques des projets et sécuriser les investissements à long terme.

Accès et transition énergétiques

Le rapport se concentre sur les accomplissements majeurs dans le secteur de l’énergie, telles que l’initiative Mission 300, qui vise à fournir un accès à l’énergie propre à 300 millions d’Africains d’ici 2030. Il met en relief des exemples de réussite au Togo, en Mauritanie et au Ghana, où les solutions d’énergie renouvelable distribuées telles que les mini-réseaux élargissent considérablement l’accès à l’énergie aux communautés rurales et mal desservies. Le rôle essentiel des PME dans la transition énergétique de l’Afrique y est souligné, ainsi que la nécessité d’autonomiser ces entreprises en comblant les lacunes dans les connaissances en matière de finance et d’action pour le climat.

Les partenariats public-privé, les cadres politiques et le financement mixte ont été soulignés comme des éléments clés des solutions d’énergie propre.

Encadré

Le GABI en septembre 2025

La GABI tiendra cette année la 4e édition d’Unstoppable Africa en marge de l’Assemblée générale des Nations unies au Marriott Marquis Hotel à Mid-Town Manhattan, New York, le dimanche 21 et le lundi 22 septembre 2025. Une fois de plus, la réunion réunira le secteur privé, les gouvernements, les décideurs politiques et les parties prenantes mondiales et régionales afin d’élaborer des cadres concrets pour le développement de l’Afrique.