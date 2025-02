Genelios lance une nouvelle gamme d’ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

Spécialiste de l’autoconsommation solaire, Genelios conçoit et fabrique des carports de qualité 100% aluminium depuis 2023. Conçues en France, les ombrières Genelios allient design, performance et durabilité.

Après le succès de ses installations pour les parkings résidentiels et tertiaires, Genelios élargit son offre avec une nouvelle gamme dédiée aux industriels et aux projets tertiaires de plus de 36 kWc. Un développement stratégique pour répondre aux exigences de la loi APER, qui impose l’intégration de panneaux photovoltaïques sur les parkings de plus de 1 500 m².

Son ombrière 2 places à pieds décalés (dimensions : 1762 x 1134 x 30 cm), comprenant 12 panneaux, se distingue par ses nombreuses options : éclairage LED, poteaux imitation bois, borne de recharge et batterie de stockage. Une version PMR 1 place est également disponible.

Genelios s’appuie sur l’expertise de son équipe dans les structures aluminium et le solaire photovoltaïque et intègre également un bureau d’études pour accompagner ses clients de A à Z, de la conception du projet jusqu’à l’installation. De plus, un support technique dédié est disponible par téléphone et par mail pour garantir un accompagnement optimal.