LBO France prend une participation majoritaire dans E.R.E, spÃ©cialiste des postes de transformation HTA/BT

LBO France, plateforme d’investissement multispécialiste et acteur du private equity, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans E.R.E (Entreprise Redonnaise d’Électricité), acteur majeur du domaine de l’énergie en France, spécialisé dans la conception et la fabrication de postes transformateurs haute tension (HTA/BT). Avec cette opération, E.R.E franchit un cap de croissance dans un marché particulièrement porteur soutenu par les renouvelables. Capelia, principal actionnaire au capital depuis 2022, conserve une participation minoritaire significative aux côtés de l’équipe dirigeante emmenée par Ludovic Bianchi.

Acteur majeur de la transition énergétique en France, E.R.E est une entreprise familiale née il y a 75 ans et basée en Bretagne qui compte parmi les rares acteurs du marché à maîtriser la fabrication de postes HTA/BT agréés ENEDIS. Dotée d’un bureau d’étude et de deux sites industriels en Ille-et-Vilaine et dans le Nord, la société intervient sur la conception, la fabrication, l’installation et l’entretien des postes. Ses solutions “clé-en-main” s’appuient sur une double expertise dans les domaines de l’électricité et du génie civil, et s’adressent principalement aux besoins du marché privé. E.R.E suit une trajectoire de croissance particulièrement dynamique, soutenue par des tendances fortes telles que le développement des énergies renouvelables et l’électrification des transports et des usages industriels. La société a ainsi généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros en 2024. « Après une première opération réalisée avec Capelia en 2021, je suis ravi de l’arrivée de LBO France et du maintien de la confiance de Capelia dans la poursuite du projet de développement d’E.R.E. Cette seconde opération doit permettre à E.R.E de poursuivre son fort développement, de se structurer et de changer de dimension » se réjouit Ludovic Bianchi, Directeur général d’E.R.E.

Passer une nouvelle étape de croissance

À travers cette prise de participation, LBO France entend accompagner E.R.E dans une stratégie volontariste de croissance externe visant notamment à diversifier son offre et à constituer un acteur multi-métiers de référence dans l’univers HTA/BT. Une ligne de 15M€ dédiée à la croissance externe a ainsi été mise en place auprès du pool bancaire emmené par Arkéa. La société pourra à ce titre bénéficier du soutien opérationnel et financier de LBO France ainsi que de Capelia, qui conserve une participation minoritaire significative aux côtés du dirigeant Ludovic Bianchi. « Nous sommes ravis d’accompagner E.R.E et Ludovic Bianchi dans cette nouvelle étape de croissance de l’entreprise après un très beau parcours avec Capelia. Notre équipe opérationnelle sera particulièrement engagée aux côtés de l’équipe dirigeante pour porter les ambitions de l’entreprise » conclut Jean-Marie Leroy, Partner en charge de l’activité Small Caps chez LBO France.