Akuo lance un financement participatif pour un projet agrivoltaïque sur trackers en grandes cultures, à Sombernon

Le Groupe Akuo et Lendosphere annoncent le lancement d’une campagne de financement participatif pour un projet innovant, l’un des premiers en France qui allie agriculture et panneaux solaires de type trackers, à Sombernon en Bourgogne. Vers une agriculture climato-résiliente !

Chez Akuo innovation agrivoltaïque et financement participatif font bon ménage. La preuve en Bourgogne ! D’un montant de 500 000 euros, la collecte pour le projet de Sombernon présentée sur le portail “AkuoCoop by Lendosphere” va permettre de financer un projet agrivoltaïque sur trackers en grandes cultures. Elle est réservée aux habitants du département d’implantation, la Côte-d’Or, et à ceux des départements limitrophes : Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire, Jura, Haute-Saône, Aube et Haute-Marne.

Un projet pour pérenniser les exploitations agricoles

Le projet de Sombernon, situé à l’ouest de Dijon, prévoit l’installation de modules photovoltaïques sur 54 hectares de terres à faible potentiel agronomique, cultivées par trois exploitants. Ces panneaux montés sur des trackers, conçus pour suivre la course du soleil et optimiser la captation lumineuse, permettront aussi de laisser circuler les engins agricoles. Avec une capacité totale de 34 MWc, la centrale devrait produire annuellement 44,4 GWh. Côté agricole, les exploitants produiront alternativement luzerne, triticale, pois, orge, féverole, trèfles et sarrasin. En outre, un système innovant de récupération d’eau de pluie et d’irrigation permettra l’introduction d’une production de truffes sur 4 hectares de la parcelle. « Ce projet s’inscrit au cœur des valeurs et des engagements d’Akuo en faveur de la double transition énergétique et agricole. C’est le premier projet agrivoltaïque en grandes cultures de cette envergure à voir le jour en France. La technologie des trackers solaires ouvre la voie à un nouveau modèle de projets agrivoltaïques, conçu main dans la main avec les agriculteurs pour répondre à leurs besoins. Au-delà du défi technique, ce type de projets participe à la pérennisation des exploitations agricoles » estime Romain Blanchard, Responsable développement Bourgogne Franche-Comté pour Akuo.

