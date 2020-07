La sociÃ©tÃ© de projets solaires TELSO II 100% financÃ©e

TELSO II a réussi et bouclé un financement pour un portefeuille de 23 centrales solaires portées par Terre et Lac. Il s’agit de la 3ème et dernière tranche de Terre et Lac solaire II, société de projet du photovoltaïcien lyonnais Terre et Lac Solaire, en association avec le Fonds Régional Oser, tout récemment financée par la Banque Populaire AuRA.

Des projets ouverts au financement participatif

Ce portefeuille total de projets solaires en toiture de 100 kWc à 310 kWc représente 23 centrales de 4.8 MWc de puissance réparties sur les régions AuRA et PACA. Ce nouvel ensemble de 10 centrales solaires sera une nouvelle fois ouvert au financement participatif tout comme la tranche 2 et les projets seront mis en service courant d’année. En parallèle des circuits traditionnels de financement pour cette société de projets, Terre et Lac a ouvert la participation aux habitants des alentours des centrales. Une façon pour les éco-épargnants de s’inscrire dans une démarche éco-responsable et de donner du sens à leur épargne dans des projets de territoire, locaux et d’en partager la valeur. Cette 3ème et dernière tranche sera ouverte à cette démarche de financement participatif dès la rentrée de septembre en partenariat avec Enerfip.

Le début d’une série de grosses levées de fonds

Conforté par les résultats aux derniers appels d’offre, – 24 ème du classement Finergreen sur l’année 2020 sur l’appel d’offres CRE 4 – et par sa croissance – taille multipliée par 4 en trois ans -, Terre et Lac poursuit ses objectifs ambitieux. Ce financement marque le début d’une série avec de grosses levées de fonds pour le Groupe Terre et Lac et des projets solaires sous toutes formes et modèles : de belles perspectives et actualités à venir ces prochains mois !